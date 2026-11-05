Continúan las labores de búsqueda de la niña desaparecida tras emergencia en arroyo en Soledad

Los organismos de socorro continúan la búsqueda de la niña de 5 años que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Salado, en el barrio Los Cedros, en Soledad. Luego del hallazgo del cuerpo de su abuelo, las autoridades activaron un nuevo operativo de rastreo en los sectores de Platanal, El Salao’ y el caño donde fue encontrado el adulto mayor. Hasta el momento no hay reportes sobre la ubicación de la menor.

Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad, explicó que en el operativo participan Bomberos, Defensa Civil, PONALSAR y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres. Además, destacó las jornadas de prevención realizadas en el municipio.

“Hemos hecho más de 16 capacitaciones en los cuatro puntos cardinales de nuestro municipio y hemos impactado a más de 3.000 personas”, indicó el funcionario.

Comunidad pide intervención del arroyo

Por su parte, habitantes del barrio Los Cedros denunciaron que esta no sería la primera emergencia ocasionada por el arroyo y aseguraron que históricamente ha arrastrado vehículos, animales y personas.

Beatriz Torres, residente del sector, manifestó que sienten temor cada vez que llueve y pidió a las autoridades intervenir el cauce.

“Este arroyo es muy traicionero. Se ha llevado buses, se ha llevado carros, se ha llevado bastante gente. Este arroyo está acabando muchas vidas”, expresó la habitante.

También denunció la acumulación de basuras y escombros, situación que, según explicó, dificulta el paso del agua y aumenta el riesgo de inundaciones.

“Nosotros ya no sabemos qué hacer con este arroyo. Vivimos con miedo. Le pido al alcalde o al presidente que se acerque por aquí para que pueda mirar la situación que estamos viviendo”, agregó Torres.

Menor rescatada recibirá acompañamiento psicológico

Entre tanto, la niña de 12 años que fue rescatada durante la emergencia se encuentra en buen estado de salud física, aunque presenta algunos golpes y moretones. Edinson Barrera, secretario de Salud de Soledad, informó que recibe acompañamiento psicológico y que se contempla darle de alta este jueves.

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“Se encuentra en un buen estado de salud desde el punto de vista físico. Durante la mañana se le van a realizar intervenciones de orden psicológico, de acompañamiento y de apoyo”, explicó el funcionario.

Barrera señaló que la atención psicológica comenzó desde los primeros minutos después de ocurrido el hecho, teniendo en cuenta el impacto emocional que pudo generar esta emergencia en la menor.