Taxista de 26 años fue asesinado en Bosa Centro: es el tercer caso en menos de un mes

Colombia

Un nuevo hecho de violencia contra el gremio de taxistas se registró este jueves 5 de noviembre en Bogotá. Esta vez, el ataque ocurrió en el barrio Bosa Centro, localidad de Bosa, donde un conductor de taxi, de 26 años, fue atacado con arma de fuego y posteriormente falleció.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó hacia las 2:00 de la tarde, cuando el taxista fue abordado por personas que le dispararon. Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital de Bosa, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

El CTI asumió la investigación

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió las labores investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades buscan establecer los móviles del ataque y recopilar información que permita avanzar en el proceso.

Tercer ataque contra un taxista en menos de un mes

Este nuevo homicidio genera preocupación por la violencia contra los conductores de taxi en Bogotá. Según la información conocida, se trata del tercer caso registrado en menos de un mes.

Las investigaciones continúan para determinar si existe alguna relación entre estos hechos.