Dos personas fueron asesinadas en Cúcuta

Cúcuta

El incremento de los homicidios asociados al sicariato en la ciudad de Cúcuta no paran, por el contrario cada día van en aumento.

En las últimas horas fueron asesinadas dos personas en inmediaciones de la Terminal de Transporte y en la Ciudadela La libertad.

Las autoridades reportaron que en el sector de El Tierrero fue asesinado un ciudadano de origen extranjero identificado como kelvis Junior Navas, cuando se desplazaba en un bicicleta y fue atacada por sicarios que se dieron a la huida.

En otro hecho, en la Ciudadela La Libertad, en la calle 19 con 8 fue asesinado Diego Aníbal Bermúdez Ortiz, cuando fue abordado por hombres en moto que le dispararon contra su integridad.

Por estos hechos, no hay capturas y se desconoce los móviles que rodearon estas acciones violentas, en una ciudad donde la inseguridad va en aumento y donde se refleja la preocupación de la ciudadanía por la ausencia de las autoridades.