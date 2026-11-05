Nuevo hurto en Zona de Parqueo Pago en Bogotá: ¿quién responde?

Colombia

El pasado martes 3 de noviembre, David Rodríguez y Sofía Vargas, una pareja bogotana, fue víctima de hurto; el hecho ocurrió en una Zona de Parqueo Pago, donde se encontraba su vehículo parqueado, sin embargo, al salir del teatro en el que se encontraban, se dieron cuenta de que los ladrones habían roto el vidrio para llevarse una maleta con documentos personales y sus herramientas de trabajo, como computadores, cámaras y demás.

“Más o menos a las 8 y 50 de la noche, me rompen el vidrio del pasajero, un vidrio que supuestamente es de seguridad, se meten al carro y me sacan una maleta con una cantidad de cosas supremamente importantes. Me sacan todos mis implementos de trabajo, me sacan computadoras, cámaras, baterías, cables, absolutamente todo lo que iba en la maleta, incluidos documentos personales” aseguró Sofía, en un video publicado en su cuenta de X.

El video de cámaras de vigilancia del sector logra evidenciar que los ladrones se movilizaban en una motocicleta, llegan al lugar y en menos de un minuto, después de revisar con una linterna el interior del vehículo, rompen el vidrio y se llevan la maleta.

Desde Zona de Parqueo Pago, operado por la Terminal de Transportes, aseguran que el cobro se realiza por el uso del espacio público y no implica un contrato de depósito y/o custodia como ocurre en los Estacionamientos Fuera de Vía. Es decir, el valor pagado por el usuario no incluye el cuidado del vehículo, por lo que se eximen de cualquier responsabilidad a terceros por casos de hurto o daños.

Razón por la cual emiten algunas recomendaciones a los usuarios de estos puntos, para evitar ser víctimas de hurto en el espacio público: