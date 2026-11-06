Capturan a dos presuntos cosquilleros en TransMilenio: uno había salido de la cárcel hace un mes

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos personas, un hombre y una mujer, señaladas de cometer un hurto mediante la modalidad de cosquilleo en la estación Avenida Primero de Mayo de TransMilenio, en el sur de la capital.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando uniformados del Grupo de Transporte Masivo adelantaban labores de patrullaje y fueron alertados por personal de seguridad sobre el presunto robo de un teléfono celular.

Tras recibir la información, los policías interceptaron a las dos personas señaladas y lograron recuperar el dispositivo móvil, que posteriormente fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Uno de los capturados había salido de prisión hace un mes

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron una navaja en poder del hombre capturado.

Según informó la Policía, ambos detenidos registran anotaciones judiciales por el delito de hurto. Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue que el hombre había recuperado su libertad hacía aproximadamente un mes.

Por su parte, la mujer había sido capturada apenas una semana antes por un hecho similar ocurrido en la troncal Quito de TransMilenio.

¿Qué pasó con los capturados?

Las dos personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.

La Policía Nacional aseguró que continuará adelantando operativos de vigilancia y control en las estaciones y buses de TransMilenio para prevenir los robos y fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá.