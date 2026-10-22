Identifican víctima de sicariato en Ruta 90

Jesús Darío Ayola Altamar, de 26 años, murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en la Ruta 90, a la altura de Bayunca, zona rural de Cartagena.

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Según la información preliminar de la Policía, el hecho ocurrió hacia las 3:50 de la tarde del jueves, cuando un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta se acercó al vehículo de la víctima y le disparó.

Ayola Altamar resultó herido y fue trasladado al centro médico más cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.