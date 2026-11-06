¡Atención Ponedera y Manatí! Air-e realizará trabajos eléctricos este sábado

La empresa Air-e Intervenida anunció trabajos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura eléctrica en sectores de los municipios de Ponedera y Manatí, Atlántico, durante este sábado 7 de noviembre. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones del servicio de energía en estas localidades.

En Ponedera, los técnicos ejecutarán labores eléctricas en el barrio San Francisco, específicamente en la calle 22 con carrera 17A. Los trabajos están programados entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, en Manatí se realizará el cambio de un transformador ubicado en la carrera 2 con calle 11A, en el barrio Tío Molina. Esta actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La compañía informó que estas intervenciones hacen parte de las acciones que adelanta para atender la infraestructura eléctrica en ambos municipios y recomendó a los usuarios tener en cuenta los horarios establecidos para evitar contratiempos durante la jornada.

Finalmente, Air-e hizo un llamado a los hogares, establecimientos comerciales e industrias para que adopten prácticas de ahorro y uso eficiente de la energía, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.