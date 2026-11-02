Hijo de Omar Pérez recibe su primer llamado a la Selección Colombia: jugará con la Sub-19 // Tomado de @francoperez10

El legado de Omar Sebastián Pérez en el fútbol colombiano podría tener un nuevo capítulo, esta vez desde las categorías juveniles de la Selección Colombia. Franco Pérez, hijo del histórico mediocampista de Independiente Santa Fe, recibió su primera convocatoria a la Tricolor y hará parte del equipo masculino Sub-19 que disputará un torneo amistoso en Estados Unidos durante noviembre.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el llamado este 2 de noviembre. El director técnico César Torres incluyó al joven futbolista, quien actualmente pertenece a las divisiones menores de Boca Juniors de Argentina, entre los 22 jugadores citados para el microciclo de trabajo y el certamen internacional.

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Franco nació en Medellín en 2008, cuando su padre defendía los colores de Independiente Medellín. Tiene nacionalidad colombiana y argentina, y se desempeña como volante ofensivo, una posición que conoce bien por la trayectoria de Omar Pérez, recordado especialmente por su etapa en Santa Fe.

La posibilidad de que el juvenil vistiera la camiseta colombiana había tomado fuerza desde octubre, cuando se conocieron versiones sobre el interés del cuerpo técnico de César Torres. Ahora, su presencia en la lista oficial confirma el primer paso de ese acercamiento con las selecciones nacionales.

¿Cuándo jugará Franco Pérez con Colombia?

El grupo comenzará su concentración este 3 de noviembre en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, donde permanecerá hasta el día 9. Después viajará a Atlanta para disputar el torneo amistoso, programado entre el 10 y el 17 de noviembre.

Este proceso hace parte de la preparación de Colombia para el Campeonato Sudamericano Sub-20, previsto para enero de 2027. Para Franco Pérez será una oportunidad de mostrarse en el ámbito internacional y comenzar a construir su propio camino con la camiseta nacional, siguiendo de cerca los pasos de un apellido que dejó huella en el fútbol colombiano.

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Lista de convocados

Alam García – Independiente Yumbo Andrés Marín – Atlético Nacional Camilo Amú – América de Cali Christian Negrete – Real Cundinamarca Daniel Socarrás – Junior F.C. David Meza – Atlético de Madrid (ESP) Deimer Longas – Independiente Medellín Edmilson Herazo – Barranquilla F.C. Erik Londoño – New York Red Bulls (USA) Francisco Peña – Independiente Yumbo Franco Pérez – Boca Juniors (ARG) Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe Johan Molina – América de Cali Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali Juan David Palacios – Independiente Yumbo Leandro Solarte – Racing Club (ARG) Miguel Londoño – RCD Espanyol de Barcelona (ESP) Nicolás Arango – North Texas SC (USA) Robihno Quinto – River Plate (ARG) Tomás Blandón – Águilas Doradas Yeider García – Internacional de Bogotá

César Torres Ramírez – Director Técnico