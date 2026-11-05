Doblete de Camilo Durán en la victoria del Celtic sobre el Beşiktaş en Europa League

El Celtic de Escocia venció 3-2 al Beşiktaş este jueves 5 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El colombiano Camilo Durán fue la gran figura de los escoceses tras marcar un doblete que le permitió al equipo verdiblanco conseguir sus primeros tres puntos en la competición.

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El delantero ingresó al minuto 61, cuando el partido estaba empatado 1-1. A los 78 minutos, Durán anotó su primer tanto tras recibir un pase en profundidad de Callum Osmand. El colombiano eludió al arquero rival y definió con la pierna izquierda para poner en ventaja al equipo dirigido por Martin O’Neill.

Camilo Durán sentenció la victoria del Celtic

Después de que Orkun Kökçü igualara el marcador para el conjunto turco al minuto 85, el colombiano volvió a aparecer apenas dos minutos más tarde. Un remate defectuoso de Emirhan Topçu desde fuera del área dejó el balón a los pies de Durán, quien se acomodó de cara al arco y definió para establecer el 3-2 definitivo y sellar la victoria de los ‘The Bhoys’.

Con este resultado, Durán finalizó con una calificación de 8.8 según la plataforma de Sofascore. El colombiano tuvo disparó dos veces al arco, las cuales ambas terminaron dentro de la red.

Con este doblete, Camilo Durán se convirtió en el gran protagonista de una noche importante para el Celtic, que consiguió su primer triunfo en la fase de liga de la Europa League.