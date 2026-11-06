Jhon Arias se reportó con doblete en la goleada de Palmeiras 6-1 sobre Remo

Jhon Arias tuvo una destacada actuación con Palmeiras y lideró la goleada 6-1 sobre Remo, en un compromiso en el que el extremo colombiano marcó un doblete durante los primeros minutos y fue determinante para encaminar la victoria de su equipo.

El atacante de la Selección Colombia abrió el marcador apenas al minuto 4, cuando aprovechó una recuperación en campo contrario, ingresó al área, eludió al arquero Marcelo Rangel y definió para poner el 1-0.

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La celebración no tardó en repetirse. Al minuto 14, Arias volvió a encontrar espacios en la defensa rival y, tras recibir una precisa asistencia de Khellven, sacó un remate para ampliar la ventaja a 2-0. De esta manera, el colombiano completó su doblete en apenas 10 minutos y se convirtió en la gran figura del arranque del encuentro.

Palmeiras mantuvo la intensidad ofensiva y aumentó la diferencia al minuto 21, cuando Maurício culminó una buena triangulación con Marlon Freitas para establecer el 3-0. Posteriormente, al 38, un centro al área terminó desviándose en el defensor Marcelinho, quien anotó en propia puerta para el 4-0.

Remo consiguió descontar antes del descanso. En el minuto 45+2, Zé Welison aprovechó una acción de pelota quieta y marcó el 4-1 con el que ambos equipos se marcharon a los vestuarios.

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Palmeiras sentenció la goleada en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, el conjunto dirigido por Abel Ferreira mantuvo el control del compromiso y continuó generando peligro en el área visitante.

Al minuto 55, José Manuel López, quien ingresó para el complemento, se encargó de marcar el quinto tanto. El delantero argentino recibió una asistencia de Khellven y sacó un potente remate para poner el 5-1.

La goleada quedó sentenciada al minuto 80, cuando Felipe Anderson apareció para convertir el 6-1 definitivo, luego de recibir una asistencia del propio López.

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Jhon Arias, protagonista en la victoria de Palmeiras

El colombiano fue uno de los grandes protagonistas de la noche, no solamente por sus dos anotaciones, sino también por su movilidad, velocidad y capacidad para atacar los espacios de la defensa rival.

Con este resultado, Palmeiras consiguió una contundente victoria por 6-1 sobre Remo, en una jornada en la que Jhon Arias volvió a demostrar su importancia en el frente de ataque del equipo brasileño.