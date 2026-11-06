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06 nov 2026 Actualizado 14:56

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Hoy inicia el encuentro internacional de Sabores andinos

150 expositores participan en esta nueva versión que llega a sus once años

Feria Gastrodiversa- Foto: Acopi

Feria Gastrodiversa- Foto: Acopi

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Pasto
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Pasto-Nariño

Los sabores, saberes y tradiciones de los cinco mundos de Nariño serán protagonistas de Gastrodiversa 2026, el Encuentro Internacional de Sabores Andinos que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Pasto.

Empresarios, emprendedores, productores y representantes del sector gastronómico y turístico de Nariño se dan cita durante tres días en Pasto en la feria Gastrodiversa 2026, en la que propios y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que incluye muestras gastronómicas, cocina en vivo, actividades académicas, espacios comerciales y presentaciones culturales y musicales.

Esta versión tendrá como escenario la avenida Panamericana, diagonal al centro comercial Unicentro. El evento organizado por Acopi y apoyado por entidades como la Gobernación de Nariño promueve la gastronomía y dinamiza sectores como el turismo, la hotelería y el comercio, conectando a productores y empresarios con nuevos mercados y visitantes según su director regional Andrés Rojas.

La agenda artística contará con más de 12 agrupaciones musicales, además de colectivos coreográficos, comparsas y murgas, en una programación que busca destacar la diversidad cultural del departamento.

Gastrodiversa que se ha consolidado como una plataforma para promover los productos regionales, visibilizar la cocina tradicional y generar oportunidades para los pequeños empresarios y emprendedores estará abierta hasta el 8 de noviembre, con la posibilidad de que asistentes identifiquen en cada plato la tradición, identidad, emprendimiento y una muestra de la riqueza de Nariño.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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