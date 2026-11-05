ANT garantiza rigor legal y debido proceso en sus trámites

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, fijó una postura categórica ante los abogados de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la entidad, asegurando que los procesos agrarios se adelantarán con estricto apego a la legalidad y sin favorecer intereses políticos o particulares.

Durante esta reunión, Garrido exigió al equipo jurídico independencia, transparencia y rigor en sus actuaciones, enfatizando que los trámites legítimos continuarán, mientras que cualquier irregularidad o extralimitación cometida por la entidad será corregida, sin encubrir ni legalizar hechos mal ejecutados.

Este pronunciamiento responde directamente a un comunicado difundido por el colectivo Sembrando Vida, liderado por el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman.

En dicho escrito alertaba sobre presuntas directrices de la Dirección General para archivar o detener investigaciones relacionadas con la ocupación irregular de terrenos baldíos de la Nación por parte de congresistas y figuras políticas. Frente a estas acusaciones, Garrido negó de manera rotunda haber ordenado el cierre de expedientes o el beneficio de congresistas, políticos, narcotraficantes o particulares, e instó a sus funcionarios a denunciar cualquier presión o instrucción indebida, recordando que la lealtad debe ser con la entidad y los recursos del pueblo colombiano, no con administraciones específicas.

Asimismo, la directora afirmó que su administración se ceñirá al cumplimiento de la Constitución, la ley y las directrices del Presidente de la República, Abelardo De la Espriella, dentro del marco de sus competencias institucionales. Explicó que su gestión se fundamenta en dos ejes prioritarios: garantizar la equidad e igualdad en el acceso a la tierra sin fueros ni discriminaciones ideológicas, y asegurar la transparencia total en el manejo presupuestal para blindar los fondos de la corrupción y destinarlos al apoyo técnico rural y a la formalización de predios.

La directora de la ANT Lina María Garrido rechazó enfáticamente las versiones que han intentado vincularla con estructuras del narcotráfico o grupos al margen de la ley. Aclaró que no posee tierras ni ganado, precisando que su único patrimonio es su vivienda en Arauca y que no sostiene relación alguna con personas dedicadas a actividades ilícitas.

Finalmente, la entidad garantizó que continuará la revisión de las actuaciones administrativas contrarias a la norma sin paralizar los procedimientos que cumplan el debido proceso ni vulnerar los derechos de quienes adelantan trámites legítimos. De este modo, la Dirección General reafirmó su compromiso de hacer prevalecer la seguridad jurídica, la imparcialidad y la transparencia por encima de cualquier interés privado