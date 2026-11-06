Copa Colombia 2026: Dimayor confirmó los horarios de las semifinales de vuelta

La Copa Colombia 2026 ya tiene definidos los horarios para los partidos de vuelta de las semifinales. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la programación de los dos encuentros que determinarán cuáles serán los equipos que disputarán el título del certamen.

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La jornada se llevará a cabo el martes 17 de noviembre y tendrá como primer compromiso el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Once Caldas, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 6:30 p. m.

Posteriormente, América de Cali recibirá a Inter de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero, en un partido programado para las 8:30 p. m.

De esta manera, ambos compromisos definirán a los dos finalistas de la Copa Colombia 2026, en una jornada que se disputará de manera simultánea en dos de las principales ciudades del país.