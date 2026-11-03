🔴 EN VIVO Pereira vs. Tolima por Liga Colombiana 2026-II: minuto a minuto
El equipo tolimense llega con posibilidades frente a un Pereira ya eliminado.
En el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira recibe al Deportes Tolima por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El equipo Pijao llega aún con posibilidades de clasificar a los ocho, mientras que el Pereira ya se encuentra eliminado.
Así llegan los equipos
El equipo local llega tras un simbólico triunfo 1-0 frente a Jaguares. A pesar de que a los jugadores se les adeudan pagos de dos meses, el plantel decidió salir a jugar y se llevó los tres puntos. Además, el partido significó la vuelta al Hernán Ramírez Villegas luego de más de once meses de ausencia, pues entre reformas y daños del terremoto del 10 de agosto, el equipo tuvo que jugar en otras ciudades como Cali y Yopal.
Le podría interesar: Sporting vuelve al triunfo y escala en la tabla de Champions: Luis Suárez jugó todo el partido
Por parte del Tolima, llegan en una mala racha de tres partidos consecutivos viendo la derrota, el más reciente contra el Deportivo Pasto, colero de la liga con tan solo 12 unidades. Aunque el equipo no gana desde el 7 de septiembre, suma 20 puntos y sigue con posibilidades de entrar a los cuadrangulares finales.
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO aquí
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Miguel Ortega.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Deportes Tolima 3. Jordy Monroy (Deportivo Pereira) convirtió el penalti remate con la derecha a la escuadra derecha.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Juan Mera (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por una jugada peligrosa.
Penalti a favor del Deportivo Pereira. Jorge Bermúdez sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Juan Mera (Deportes Tolima) tras una falta dentro del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Pereira).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Walmer Pacheco (Deportivo Pereira).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ánderson Plata (Deportivo Pereira) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Luis Sánchez (Deportes Tolima).
Remate fallado por Danilo Ortiz (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jorge Bermúdez tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Juan Mera.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Juan Mera.
Remate fallado por Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería de libre directo.
Sebastián Urrea (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Sebastián Urrea (Deportivo Pereira).
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Junior Hernández intentó un pase en profundidad pero Luis Sánchez estaba en posición de fuera de juego.
Brayan Rovira (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ánderson Plata (Deportivo Pereira).
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Danilo Ortiz sustituyendo a Santiago Aguilar.
Remate fallado por Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jherson Mosquera.
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Luis Mosquera (Deportivo Pereira).
Mano de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Luis Mosquera sustituyendo a Miguel Palacios.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jordy Monroy.
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jordy Monroy (Deportivo Pereira).
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Sebastián Urrea (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Aguilar con un pase de cabeza.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 0, Deportes Tolima 3. Ever Valencia (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jorge Hurtado.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 0, Deportes Tolima 2. Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jherson Mosquera.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 0, Deportes Tolima 1. Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Adrián Parra.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Junior Hernández.
Remate rechazado de Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sánchez.
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jherson Mosquera.
Juan Mera (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Largacha (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Marco Pérez (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luis Sánchez.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento