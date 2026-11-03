🔴 EN VIVO Pereira vs. Tolima por Liga Colombiana 2026-II: minuto a minuto

En el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira recibe al Deportes Tolima por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El equipo Pijao llega aún con posibilidades de clasificar a los ocho, mientras que el Pereira ya se encuentra eliminado.

Así llegan los equipos

El equipo local llega tras un simbólico triunfo 1-0 frente a Jaguares. A pesar de que a los jugadores se les adeudan pagos de dos meses, el plantel decidió salir a jugar y se llevó los tres puntos. Además, el partido significó la vuelta al Hernán Ramírez Villegas luego de más de once meses de ausencia, pues entre reformas y daños del terremoto del 10 de agosto, el equipo tuvo que jugar en otras ciudades como Cali y Yopal.

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Por parte del Tolima, llegan en una mala racha de tres partidos consecutivos viendo la derrota, el más reciente contra el Deportivo Pasto, colero de la liga con tan solo 12 unidades. Aunque el equipo no gana desde el 7 de septiembre, suma 20 puntos y sigue con posibilidades de entrar a los cuadrangulares finales.

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