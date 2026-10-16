¿Qué localidades atravesará la línea 2 del Metro de Bogotá?: Serán 11 estaciones en 15,5 kilómetros

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) // Mapa tomado de la Empresa Metro de Bogotá

En Bogotá ya se habla de una segunda línea para el metro, mientras la idea de empezar a usar este servicio se vuelve cada vez más cercana, y es que a corte de septiembre de 2026, la obra de la primera línea alcanzó un 83,73% de avance, según el reporte entregado por la Alcaldía de Bogotá.

Ya llegaron al país 20 de los 30 trenes previstos para el funcionamiento inicial del sistema, el cual se espera que inicie operación en marzo de 2028. Mientras continúan los trabajos de infraestructura y las pruebas de los trenes, la ruta de la primera línea conectará el patio taller, ubicado en Bosa, con la calle 72 con avenida Caracas, logrando recorrer 24 kilómetros en un máximo de 33 minutos.

Por otro lado, en un recorrido de aproximadamente 20 minutos, la segunda línea del metro conectará la Calle 72 con AV. Caracas y la AV. Calle 145 con Carrera 141 B, atravesando por 4 localidades de la ciudad.

La segunda línea contará con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una será elevada; esta última estará ubicada en la Calle 72 con Av. Caracas, lo que permitirá a los usuarios conectar con la Línea 1 del Metro de Bogotá y con la troncal de Transmilenio que funciona por este corredor vial.

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¿Qué localidades va a recorrer la segunda línea del metro?

De acuerdo con la información publicada por la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, el recorrido comenzará en Chapinero, donde la segunda línea tendrá conexión con la primera línea del Metro.

Desde allí, avanzará por Barrios Unidos y Engativá, para continuar hacia Suba por la avenida Ciudad de Cali y la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), hasta llegar al sector de Fontanar del Río, donde estará ubicado el patio taller.

En ese orden de ideas, el recorrido total de la segunda línea del metro, recorrerá las siguientes localidades:

Chapinero.

Barrios Unidos.

Engativá.

Suba.

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¿Cuáles son las estaciones de la segunda línea del Metro?

El recorrido tendrá una extensión de 15,5 kilómetros, en las que se contemplan las siguientes estaciones:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 90 Av. Ciudad de Cali con Carrera 93 ALO con Calle 129 D ALO con Calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B

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Estas estaciones corresponden a la información publicada por la Empresa Metro de Bogotá. De igual forma, recuerde que los nombres definitivos de las estaciones se definirán con el avanzar de la obra, tal como ocurrió con los nombres de la primera línea.

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¿Cómo avanza la segunda línea del metro?

La segunda línea del Metro de Bogotá hace parte de un proyectos de expansión del sistema de transporte masivo de la ciudad. Su objetivo es generar conexiones entre diferentes puntos de la capital para agilizar la demanda de transporte y alivianar la congestión vehicular en las horas pico.

Pese a que el recorrido y las estaciones ya se encuentran definidos, la obra no cuenta con fecha de inicio, dado que el proyecto aún se encuentra en la fase de licitación.

El desarrollo del proyecto depende del avance de su proceso de contratación. Por eso, las fechas definitivas de inicio de obras y de entrada en operación se estarán publicando a través de los anuncios oficiales de la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía.

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