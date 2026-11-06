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06 nov 2026 Actualizado 22:30

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Colombia y EEUU realizaron ejercicios con drones y maniobras de asalto aéreo en Tolemaida

El entrenamiento de asalto aéreo está orientado a fortalecer las capacidades para ejecutar operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados al margen de la ley.

Colombia y EEUU realizaron ejercicios con drones y maniobras de asalto aéreo en Tolemaida

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Tropas del Ejército Colombia y de Estados Unidos realizaron en el Fuerte Militar de Tolemaida una demostración de capacidades para operaciones con sistemas aéreos no tripulados y técnicas de asalto aéreo desde helicópteros UH-60 Black Hawk.

Las actividades incluyeron el empleo de drones en ejercicios militares y prácticas de descenso por soga rápida desde helicópteros, con participación de aeronaves de la Aviación del Ejército colombiano (DAVAA) y de la aviación estadounidense. Estas maniobras permiten entrenar la inserción de tropas desde plataformas aéreas y fortalecer la coordinación entre las dos fuerzas.

El entrenamiento de asalto aéreo está orientado a fortalecer las capacidades para ejecutar operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados al margen de la ley.

Southern Vanguard 27 reúne a más de 250 militares estadounidenses y 400 soldados colombianos. El ejercicio contempla entrenamiento en interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, defensa cibernética y cooperación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y la interoperabilidad entre ambos ejércitos.

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