Desfalco UNGRD: niegan tutela con la que Sneyder Pinilla buscaba tumbar su traslado a la Picota

El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá negó por improcedente la tutela interpuesta por Sneyder Pinilla, cerebro del desfalco de La UNGRD contra el INPEC, con la que buscaba regresar al Centro de Reclusión Militar de Artillería (EJART), tras su traslado a la cárcel La Picota.

Noticia en desarrollo...