Desfalco UNGRD: niegan tutela con la que Sneyder Pinilla buscaba tumbar su traslado a la Picota
Con esta tutela buscaba regresar al Centro de Reclusión Militar de Artillería (EJART), tras su traslado a la cárcel La Picota.
El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá negó por improcedente la tutela interpuesta por Sneyder Pinilla, cerebro del desfalco de La UNGRD contra el INPEC, con la que buscaba regresar al Centro de Reclusión Militar de Artillería (EJART), tras su traslado a la cárcel La Picota.
Noticia en desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...