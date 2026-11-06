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06 nov 2026 Actualizado 14:56

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Justicia

Desfalco UNGRD: niegan tutela con la que Sneyder Pinilla buscaba tumbar su traslado a la Picota

Con esta tutela buscaba regresar al Centro de Reclusión Militar de Artillería (EJART), tras su traslado a la cárcel La Picota.

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD
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El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá negó por improcedente la tutela interpuesta por Sneyder Pinilla, cerebro del desfalco de La UNGRD contra el INPEC, con la que buscaba regresar al Centro de Reclusión Militar de Artillería (EJART), tras su traslado a la cárcel La Picota.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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