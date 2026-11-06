¿Facturas electrónicas con errores o compras no reconocidas? Qué hacer, según la DIAN

Consulte cómo realizar o expedir sus facturas de manera electrónica. - Foto Getty Images / Olga Rolenko

En ocasiones, cuando se están revisando los gastos del mes, es posible encontrarse con facturas que pueden tener errores en los datos o facturas de compras no realizadas. Frente a estas situaciones, le explicamos el paso a paso que indica la DIAN para solucionar los errores.

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Factura electrónica: Esto debe hacer si aparecen compras no realizadas.

Una vez nota una factura electrónica con sus datos, pero no recuerda haber hecho esa compra, esto es lo que la DIAN recomienda:

-Consultar y revisar la información.

Si desea conocer las facturas electrónicas que se han expedido a su nombre, puede consultar la información disponible a través del sistema de factura. De igual forma, puede radicar una solicitud formal para que la DIAN le suministre la información.

Revise los datos cuidadosamente, el emisor de la factura, la fecha, los valores, los bienes o servicios que fueron registrados. De esta manera le será posible identificar si hay algún error de facturación o si se trata de una compra que no reconoce.

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-Solicitar la corrección de información a quien expidió la factura electrónica.

Debe contactar directamente al establecimiento comercial o al emisor de la factura electrónica para solicitar la revisión de la operación y, si corresponde, la expedición de una nota de crédito.

¡Ojo! La DIAN aclara que la responsabilidad de corregir los errores de la factura corresponde al emisor electrónico, no a la DIAN.

-De no obtener respuesta, presentar una denuncia.

Si el responsable de la facturación, sea un establecimiento comercial o un emisor, no atiende su solicitud, o se niega a realizar las correcciones que corresponden, usted puede presentar una denuncia ante la DIAN.

En la solicitud es importante aclarar de manera explícita que se trata de una denuncia, describir los hechos y adjuntar los soportes que tenga disponibles, sean copias de las facturas, evidencia de las solicitudes realizadas al facturador, notas de crédito y demás documentos que le permitan comprobar que las operaciones hechas no fueron realizadas por usted.

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¿Cómo consultar la facturación electrónica en la DIAN?

Es posible consultar e imprimir una factura electrónica con el CUFE UUID por medio del portal web de la DIAN.

Primero, es importante acceder al portal oficial de la DIAN; acto seguido, ingrese a la sección que dice “Facturando electrónicamente”.

Luego, inicie sesión indicando si es persona natural o jurídica y espere el correo de información que será enviado al correo registrado en el RUT. Haga clic en el enlace proporcionado para acceder al sistema.

En la opción que dice “documentos” ingrese su CUFE ( Código Único de Factura Electrónica) o el UUID de la factura que desea verificar.

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El sistema mostrará si la factura ha sido validada por la DIAN en tiempo real para así garantizar que tiene efectos fiscales.

La factura se puede descargar en PDF o en XML. De igual forma, es posible generar una lista de facturas emitidas o recibidas dentro de un rango de fechas puntual.

Al consultar la factura, puedes revisar: