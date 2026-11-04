La DIAN realizará subasta virtual de vehículos desde $8,1 millones

Este martes 3 de noviembre, la DIAN abrió convocatorias junto a El Martillo del Banco Popular y anunció nuevas subastas virtuales de vehículos durante noviembre, con precios base desde $8,1 millones y modelos de marcas como Chevrolet, Mercedes-Benz y Audi.

En la subasta, incluye carros que están en manos de el Estado por procesos de aprehensión, decomiso, incautación o abandono. Los interesados en estos vehículos podrán consultar las características a través de la plataforma de El Martillo del Banco Popular, además para adquirir uno de estos vehículos tendrá que inscribirse a la plataforma para seguir las condiciones establecidas para cada lote.

¿Qué tipo de vehículos se encontrará en la subasta?

La entidad informó que los participantes podrán encontrar camionetas, automóviles y vehículos de trabajo dentro de la oferta disponible. Entre los ejemplos divulgados se encuentran:

Chevrolet Luv TFR modelo 1993, con un precio base de $8,1 millones.

Chevrolet Captiva Sport de 2014, desde $14,6 millones

Y vehículos de gamas superiores:

Mercedes-Benz C 200 de 2020

Audi Q7 3.0 TDI de 2008.

¿Cuándo se realizarán las subastas virtuales de vehículos?

La primera convocatoria abrirá el martes 3 de noviembre, a las 12 del mediodía, y cerrará el viernes 6 de noviembre, a las 10:30 de la mañana. La segunda estará disponible desde el miércoles 4 de noviembre, también al mediodía, y finalizará el lunes 9 de noviembre, a las 2:30 de la tarde.

Estas subastas la DIAN las realiza con el objetivo de representar una alternativa para quienes buscan un vehículo mediante un proceso de oferta virtual. Sin embargo, la DIAN advierte que los automotores se venden en las condiciones en que fueron encontrados, por lo que esta característica debe tenerse presente al evaluar los lotes y decidir si se participa en una convocatoria.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: