EE.UU. encuentra la forma sostenible de fabricar baterías para vehículos eléctricos

Este viernes 6 de noviembre, Element3 una empresa ubicada en Texas de Estados Unidos, anunció, que encontró una nueva forma de extraer un mineral muy valioso y costoso para la fabricación de las baterías para los carros eléctricos.

Esta empresa asegura que este proyecto, es un sistema que tiene mucho menos impacto ecológico que el tradicional.

La búsqueda de este mineral como es el litio ha dado un giro inesperado, debido a que la empresa Element3, encontró la forma de transformar las aguas residuales de la perforación de hidrocarburos en una nueva fuente de este mineral clave para la transición energética.

También le puede interesar: GeoPark adquiere su tercer bloque de petróleo en Vaca Muerta, Argentina por $60,5 millones USD

El proyecto se centra en la cuenca de Permian Basin, donde el agua generada durante la extracción de petróleo contiene altas concentraciones de carbonato de litio.

Gracias a esta tecnología, lo que antes era un desecho pasa a convertirse en un recurso estratégico para reducir la dependencia de importaciones y asegurar el suministro interno.

La compañía, asegura que esta manera de obtener litio optimiza, reduce y convierte de manera más sostenible la extracción de este mineral.

Por otro lado, esto posiciona a Estados Unidos, puesto que, refuerza la carrera por la independencia energética.

Lea también: Estos son los riesgos de dejar un carro híbrido estacionado por mucho tiempo

Un recurso abundante y con menos huella ambiental

La industria petrolera del país produce cada año más de 3,8 billones de litros de aguas residuales, los cuales albergan en torno a 250.000 toneladas de litio. Ese volumen cubriría más de la mitad del déficit previsto para 2030, lo que evidencia la relevancia de esta vía de producción frente a la minería tradicional.

Por último, esta técnica evita la apertura de nuevas minas, la evaporación en salares y el elevado consumo de agua dulce. Además, aprovecha la infraestructura ya existente, lo que acelera los plazos y reduce los costes y las emisiones vinculadas al transporte internacional.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: