El papa León XIV llega a Uruguay, primer parada de una intensa gira por Sudamérica

“Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo”, dijo León a periodistas a bordo del avión papal.

“Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien”, afirmó.

León, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre. Le extirparon un tumor canceroso y parte del pulmón derecho.

Fue dado de alta el 17 de octubre y los médicos citados por el Vaticano dijeron que está en condiciones de viajar y que no necesita ningún tratamiento adicional.

Cuando los periodistas le preguntaron si tenía algún consejo para quienes afrontan un diagnóstico de cáncer, respondió: “Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos”, dijo.

El papa fue consultado sobre si había retomado el tenis, su deporte favorito. “Todavía no, pero lo haré”, respondió.