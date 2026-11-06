Colsubsidio y Redeban se unen: afiliados podrán recibir su cuota monetaria directamente en sus llave

Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio podrán transferir directamente a sus cuentas financieras el dinero que reciben por concepto de cuota monetaria, gracias a una nueva funcionalidad habilitada en la aplicación Mi Colsubsidio, en alianza con Redeban y a través del sistema de pagos inmediatos Bre-B.

La alternativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y darles a los trabajadores mayor libertad para administrar los recursos, que pueden destinar a gastos cotidianos como alimentación, educación y cuidado de sus familias.

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La cuota monetaria es un aporte económico que reciben los trabajadores afiliados a una caja de compensación familiar cuando cumplen los requisitos establecidos y tienen personas a cargo que dan derecho a este beneficio. Es decir, representa un apoyo para los hogares que reciben ingresos laborales y necesitan cubrir parte de sus gastos familiares.

De acuerdo con Colsubsidio, a septiembre de 2026, 408.603 afiliados tenían derecho a recibir este subsidio, mediante la asignación de 5.616.059 cuotas monetarias. Para ese periodo, la entidad destinó más de $405.047 millones a este beneficio.

La nueva opción permitirá que los usuarios no dependan exclusivamente de los mecanismos tradicionales para disponer del dinero, sino que puedan enviarlo a una cuenta bancaria o financiera de su propiedad y utilizarlo para realizar pagos, transferencias u otros movimientos.

Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, explicó que esta alianza busca aprovechar las herramientas digitales para simplificar los trámites y ampliar las alternativas disponibles para los trabajadores.

“La alianza con Redeban es un ejemplo de cómo aprovechamos la innovación y las capacidades digitales para simplificar procesos, ampliar las alternativas disponibles y poner la tecnología al servicio de las personas”, aseguró Tobar.

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¿Cómo se puede transferir la cuota monetaria?

Para utilizar esta funcionalidad, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre y vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.

El procedimiento se realiza directamente desde la aplicación. Allí deben seleccionar la opción retirar saldo, escoger Bre-B como método de retiro e ingresar la llave asociada a su cuenta.

Una vez el sistema verifica que la cuenta pertenece al afiliado, Redeban procesa la operación y el dinero se abona de manera inmediata en la cuenta financiera seleccionada.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República que permite enviar y recibir dinero entre diferentes entidades financieras mediante llaves, que pueden estar asociadas a datos como el número de celular, el documento de identidad o un correo electrónico. Su propósito es facilitar las transferencias sin que las personas tengan que conocer el número de cuenta del destinatario.

Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban, señaló que la compañía aporta la infraestructura tecnológica necesaria para conectar a Colsubsidio con las entidades financieras participantes de este sistema.

“Desde Redeban aportamos la infraestructura y las capacidades de integración que hacen posible esta conexión, para que las personas puedan disponer de sus recursos de una manera más sencilla, rápida y segura”, afirmó Duque.

Además de facilitar el acceso al dinero, Colsubsidio destacó que recibir la cuota monetaria en una cuenta propia puede ayudar a que los afiliados incorporen estos recursos a sus movimientos financieros habituales. Incluso, el registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por algunas entidades bancarias al momento de evaluar el perfil crediticio de una persona, dependiendo de sus propios criterios.

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