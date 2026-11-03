Luis Alfonso y Los Dotores de la Carranga anuncian su colaboración musical ‘Bella y Bonita’

La música popular y la carranga se unirán en un nuevo lanzamiento musical. El cantante colombiano Luis Alfonso anunció una colaboración con Los Dotores de la Carranga para presentar «Bella y Bonita», una canción que busca conquistar a los seguidores de ambos artistas y convertirse en uno de los temas para la temporada de fin de año.

A través de sus redes sociales, el intérprete conocido como El Señorazo compartió un mensaje en el que anticipó la llegada de esta producción. “Lindo lindo nojodaa, a solo 3 días para este gran lanzamiento con el señorazo. ¡Ahí les va! “, fue una de las frases que acompañó la publicación.

El estreno de «Bella y Bonita» está programado para el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., según el anuncio compartido por el artista.

La colaboración representa un encuentro entre dos propuestas musicales que tienen como referencia las tradiciones y la cultura campesina colombiana. Luis Alfonso, quien ha consolidado su carrera dentro de la música popular, se suma a Los Dotores de la Carranga, agrupación reconocida por sus canciones de contenido jocoso, romántico y costumbrista.

El tema «Bella y Bonita» ya cuenta con reconocimiento entre los seguidores de la carranga y ha circulado ampliamente en plataformas digitales, especialmente en TikTok. Con esta nueva versión, los artistas buscan acercar la canción a nuevas audiencias.

El lanzamiento también llega en un momento importante para Luis Alfonso, quien se prepara para realizar ‘La Fonda del Señorazo’, el próximo 7 de noviembre en Bogotá, un espectáculo que tendrá lugar en el Coliseo MedPlus y que reunirá a varios exponentes de la música colombiana.

De esta manera, el cantante continúa presentando nuevas propuestas musicales y explorando colaboraciones con artistas de diferentes géneros del país.