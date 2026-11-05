A la cárcel los dos señalados de lanzar una granada en el barrio Caribe Verde

El Juzgado 15 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías ordenó enviar a prisión a Manuel Felipe Ibáñez Díaz y José Luis Silva Arias, señalados de lanzar una granada contra el establecimiento comercial Don Jero II, ubicado en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla. El hecho ocurrió el pasado 23 de octubre y dejó dos personas lesionadas y daños materiales en el inmueble y vehículos cercanos.

Durante la audiencia de este jueves, la juez consideró que los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía permitían establecer una inferencia razonable de participación de los dos procesados en el ataque.

Más información Decomisan miles de medicamentos falsificados en Soledad y capturan a una persona

Entre las pruebas valoradas mencionó los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el reconocimiento realizado por uno de los empleados del establecimiento y los informes policiales relacionados con la captura de los señalados, quienes se movilizaban en una motocicleta con características similares a las descritas por los testigos.

La funcionaria judicial destacó la gravedad de los hechos y el riesgo que representó la utilización de un explosivo en un establecimiento comercial. “Una conducta de esta naturaleza puede comprometer la seguridad de una pluralidad de personas, incluso aquellas que no tienen relación alguna con los hechos”, señaló durante la diligencia.

Más información Pensionados de Uniatlántico denuncian falta de medicamentos y fallas en la atención médica

Por su parte, la defensa solicitó la libertad de los investigados y presentó testimonios, fotografías y videos para cuestionar su participación en los hechos. Sin embargo, la juez consideró que estos elementos no lograban desvirtuar la hipótesis de la Fiscalía. Sobre los registros audiovisuales, indicó que no contaban con suficientes elementos técnicos para acreditar su autenticidad, procedencia e integridad.

Reclusión de ambos procesados en un centro carcelario

Al sustentar la medida de aseguramiento, la juez también consideró que las medidas no privativas de la libertad eran insuficientes para neutralizar los riesgos identificados. “La afectación al derecho fundamental a la libertad del señor Manuel y del señor José Luis debe ceder frente a la necesidad de protección de toda una comunidad”, expresó.

Finalmente, el despacho ordenó la reclusión de ambos procesados en un centro carcelario y aclaró que la medida de aseguramiento no constituye una declaración de culpabilidad, pues la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso. Tanto la Fiscalía como la defensa manifestaron que no interpondrían recursos contra la decisión.