Tecnoglass alcanza ingresos récord de US$310 millones en el tercer trimestre de 2026

La compañía barranquillera Tecnoglass reportó ingresos récord de US$310,6 millones durante el tercer trimestre de 2026, equivalentes a cerca de $991.775 millones de pesos colombianos, lo que representa un crecimiento del 19,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el informe financiero, el segmento multifamiliar y comercial registró un crecimiento del 30,9%, con ingresos de US$192,4 millones, mientras que el negocio residencial alcanzó US$118,1 millones.

Utilidad neta y costos operativos

Pese al crecimiento de los ingresos, la utilidad neta fue de US$22,8 millones, frente a los US$47,2 millones registrados en el tercer trimestre de 2025. La empresa atribuyó la presión sobre sus márgenes al encarecimiento del aluminio, los aranceles en Estados Unidos y la revaluación del peso colombiano.

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José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass, destacó los resultados comerciales y señaló: “Nos complace haber alcanzado en el tercer trimestre los ingresos más altos en la historia de la compañía, con un crecimiento anual de 19 %”.

Récord en cartera de proyectos y proyección para 2026

Por su parte, la cartera de proyectos pendientes de ejecución (backlog) alcanzó un récord de US$1.430 millones, con un crecimiento anual del 13,2%. La compañía también anunció la apertura de un showroom en Los Ángeles para ampliar su presencia en la costa oeste de Estados Unidos.

Para el cierre de 2026, Tecnoglass elevó su proyección de ingresos a un rango entre US$1.100 y US$1.140 millones, mientras que estima un EBITDA ajustado de entre US$210 y US$220 millones.

La compañía, que tiene su complejo industrial en Barranquilla y concentra cerca del 95% de sus ingresos en el mercado estadounidense, destacó que mantiene una liquidez total de US$380 millones para respaldar sus planes de crecimiento.