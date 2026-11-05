Poncho Zuleta anuncia pausa temporal de sus presentaciones tras accidente de su hijo

El cantante vallenato Tomás Alfonso Zuleta Díaz, conocido como Poncho Zuleta, anunció una pausa temporal en sus actividades musicales luego del accidente de tránsito que sufrió su hijo, Carlos Alberto Zuleta García, “Kbeto Zuleta”, el pasado 26 de octubre de 2026 en el puente sobre el río Ariguaní, en el departamento del Magdalena.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el artista agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas tras el accidente, así como el respaldo de sus seguidores y de las personas que han acompañado a su familia durante este momento.

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Zuleta también expresó sus condolencias a las familias de Geovany Lobo y Harold Santana, y pidió oraciones por los integrantes de la agrupación que resultaron heridos en el accidente y por sus familiares.

El artista explicó que, como padre, decidió hacer una pausa en sus compromisos profesionales para acompañar a su hijo y estar junto a su familia durante su recuperación.

“He tomado la difícil decisión de hacer una pausa en mis presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias”, señaló el cantante en el comunicado.

Poncho Zuleta indicó que los compromisos que ya habían sido adquiridos serán reprogramados en coordinación con los empresarios y organizadores. Aseguró además que espera regresar a los escenarios una vez que su hijo se encuentre recuperado.

“He dedicado mi vida a cantarles y a llevarles alegría. Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen”, manifestó.

Finalmente, el artista informó que le fue otorgada una incapacidad médica de 21 días, durante los cuales seguirá las indicaciones de sus médicos tratantes. También pidió comprensión y respeto por su privacidad y la de su familia mientras afrontan este proceso.