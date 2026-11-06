Así quedó el Grupo A del Torneo de Ascenso: Boca Juniors de Cali ganó y se acerca a la final

Unión Magdalena dejó escapar la posibilidad de sumar su primera victoria en los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, luego de empatar en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta ante Independiente Valle del Cauca, en juego que dio apertura a la fecha 3 de las semifinales del campeonato.

Unión Magdalena 1-1 Independiente Valle del Cauca

Unión Magdalena apenas pudo rescatar un punto en condición de local frente a Independiente Valle del Cauca, un juego en el que su rival tuvo un hombre menos desde la primera parte.

William López abrió el marcador para los vallecaucanos a los 15 minutos del compromiso. A los 39 se produjo la expulsión de Lucas Farías en el cuadro visitante, lo que complicaba sus aspiraciones en el encuentro.

Yimmy Congo igualó el compromiso al minuto 44, renovando la ilusión de los samarios; sin embargo, los dirigidos por Carlos Silva no encontraron las vías para adelantarse en el marcador. Los samarios siguen invictos, pro han empatado todos sus juegos; los vallecaucanos salieron del fondo de la tabla con su primera unidad.

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Boca Juniors de Cali 1-0 Envigado

Boca Juniors de Cali consiguió una victoria importante al derrotar 1-0 a Envigado en el estadio Raúl Miranda, en el compromiso que cerró la tercera fecha del Grupo A. Michael Aponza marcó el único gol del encuentro al minuto 55 y le dio tres puntos fundamentales al conjunto vallecaucano, que quedó a un paso de asegurar su clasificación a la final del Torneo de Ascenso.

Posiciones del Grupo A del Torneo de Ascenso