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06 nov 2026 Actualizado 16:58

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Así funciona proyecto de ley para frenar acoso judicial a periodistas en Colombia según Ana Bejarano

La reconocida abogada estuvo en Caracol Radio hablando sobre el proyecto de ley ‘Anti-Cepo’, del cual es coautora, para prevenir el acoso y la censura.

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La abogada Ana Bejarano, coautora del proyecto de ley ‘Anti-Cepo’, estuvo en 6AM W de Caracol Radio explicando cómo funciona esta iniciativa para proteger del acoso judicial a quienes ejercen la libertad de expresión para tratar temas de interés público.

En desarrollo.

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