Cardenal Bokalic da detalles de la gira del papa León XIV por Latinoamérica

El papa León XIV realiza entre el 6 y el 17 de noviembre su primera gira apostólica por Sudamérica, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Se trata de un recorrido de doce días que incluye encuentros con autoridades políticas, representantes de la sociedad civil, comunidades religiosas y fieles católicos.

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En Argentina, el pontífice estará entre el 8 y el 11 de noviembre. Visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, en un viaje especialmente significativo porque es la tierra natal de su antecesor, el papa Francisco, y porque será la primera visita papal al país desde 1987, cuando estuvo Juan Pablo II. La agenda incluye encuentros con el presidente Javier Milei, obispos, comunidades religiosas y sectores sociales.

Durante la actual gira, Bokalic tendrá una participación directa pues concelebrará junto al cardenal Ángel Rossi la misa que León XIV presidirá en Córdoba el próximo 10 de noviembre. Aunque Santiago del Estero no está incluido en el itinerario papal, la presencia de Bokalic cobra relevancia por su condición de primado argentino y por su participación en la elección del actual pontífice, es por esta razón que el cardenal estuvo en 6AM W donde dio más detalles de la gira del papa.

Detalles de la gira del papa:

El cardenal comentó que hay un movimiento muy grande en los países en los que estará el papa, hay un trabajo inmenso de la gente y de toda la comunidad. Sabemos que este viaje tiene como afinidad primaria Perú.

“Con mucha alegría se ha trabajado intensamente en la agenda del papa, como siempre, es muy intensa, a pesar de este último acontecimiento de salud que tuvo él y quiso realmente venir a esta tierra americana”, dijo el cardenal.

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Impacto para Argentina:

Bokalic aseguró que la visita del papa León XIV retoma el deseo del papa Francisco que no pudo ir a Argentina, “lo tomamos como un regalo, como un reconocimiento también al magisterio de la persona. El papa León nos va a hacer recordar siempre la figura de Francisco, su impronta en la Iglesia y en el mundo entero”.

Reunión con víctimas sexuales:

“Este es un tema que el papa León y el papa Francisco siempre lo han acogido y han recibido. Es más bien una agenda muy personal del papa, que me parece muy bien que reciba algunas personas de lo que están afectados. No sabemos exactamente en la agenda en qué momento será, pero como los espacios como tuvo en Francia o como tuvo en España, seguramente a un encuentro habrán preparado eso por respeto a las personas”.

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