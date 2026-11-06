Con Feria de Cali, alcalde Eder apunta a reactivar la ciudad y apoyar a damnificados por terremoto

Desde el Festival Valle Inspira, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló con 6AM W acerca de los retos que afronta la capital del Valle del Cauca luego del terremoto del 10 de agosto. Apuntó que para este 2026 tendrán una Feria de Cali “ejemplar” con la que activarán varios puntos de la ‘Sucursal del Cielo’.

Sobre los damnificados por el terremoto, le expresó su respaldo al trabajo que adelanta la Procuraduría General de la Nación para garantizar que los recursos destinados no se desvíen.

“Le pedí al procurador Eljach un acompañamiento para garantizar los derechos de los damnificados”, afirmó.

De la misma manera, mencionó que lanzaron un proyecto junto al Programa Mundial de Alimentos para brindar apoyo a las personas. Este consiste en entregar tarjetas que les permiten a las familias ir a supermercados para comprar alimentos.

Asimismo, recordó que por el movimiento telúrico tuvieron alrededor de 40 edificios colapsados o que están en ese proceso al quedar inhabitables.

“Son 700 familias caleñas que perdieron su vivienda por el terremoto, entonces ofrecemos un bono de 50 millones de pesos para que puedan adquirir de nuevo una vivienda, al igual que el Fondo Milagro”, dijo.

Finalmente, aseguró que la reconstrucción de Cali tardará cuatro años.

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