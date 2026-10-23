Bogotá se adhiere a la Declaración de Chapultepec para garantizar la libertad de prensa

Buscando mantener su compromiso con la libertad de prensa y expresión, Bogotá, en cabeza del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, firmó la adhesión a la declaración de Chapultepec, un decálogo de principios para la libertad de prensa y expresión adoptado el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Esa declaración marca una hoja de ruta de lo que debe ser la libertad de prensa y de expresión. Eso para nosotros es clave. Yo creo que Bogotá debe asumir su compromiso como gobierno en su integralidad de respetar esos principios y de garantizar que los medios de comunicación puedan cumplir su papel en la democracia” aseguró el mandatario al cierre del primer día del evento.

Esto se da en el marco de la apertura de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Iberoamericana de Prensa, que por primera vez durante este siglo es realizada en Bogotá; el evento reúne a los periodistas más reconocidos de Latinoamérica y contará con más de 70 ponentes y conferencistas destacados, editores, directores y ejecutivos de medios, provenientes de 19 países confirmados de las Américas y España.

Durante la jornada, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, alertó sobre el retroceso de la libertad de expresión incluso en democracias consolidadas, manifestando profunda preocupación por la violencia contra periodistas, el acoso judicial y las restricciones al acceso de información pública.