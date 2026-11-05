Dos restaurantes colombianos entre los mejores 50 del mundo

El restaurante español Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la lista de The World’s 50 Best Restaurants, y sustituye al peruano Maido, que se hizo con el número uno el año pasado.

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia. Alchemist (Copenhague, Dinamarca). Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica. Wing (Hong Kong). The Chairman (Hong Kong). Kjolle (Lima, Perú). Kadeau (Copenhague, Dinamarca). DiverXO (Madrid, España). Plénitude (París, Francia). Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef. Sorn (Bangkok, Tailandia). Mérito (Lima, Perú). Sühring (Bangkok, Tailandia). Odette (Singapur). Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista. Mingles (Seúl, Corea del Sur). Nusara (Bangkok, Tailandia). Jan (Múnich, Alemania) Piazza Duomo (Alba, Italia). Meert the bund (Shanghai, China). Boragó (Santiago de Chile, Chile). Vyn (Skillinge, Suecia). Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer. Lasai (Río de Janeiro, Brasil). Masque (Bombay, India). Reale (Castel di Sangro, Italia). Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos). Enigma (Barcelona, España). Steirereck (Viena, Austria). Celele (Cartagena de Indias, Colombia). Potong (Bangkok, Tailandia). Elkano (Getaria, España). Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia). Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África. Ru Yuan (Hangzhou, China). Nuema (Quito, Ecuador). Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia). Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Jordner (Copenhague, Dinamarca). Onijum (Séul, Corea del Sur). Bozar (Bruselas, Bélgica). Le Calandre (Rubano, Italia). Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Mayta (Lima, Perú). El Chato (Bogotá, Colombia). Le Luis XV – Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco). Ikoyi (Londres, Reino Unido). Naar (Kasauli, India). Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.

El mexicano Quintonil, del chef Jorge Vallejo, volvió a situarse este miércoles como el restaurante latinoamericano mejor ubicado entre los 50 mejores del mundo de 2026, al ocupar la cuarta posición en la lista que se reveló este miércoles en una ceremonia celebrada en Lima, que incluyó la presencia de 11 restaurantes de la región.

Quintonil, que descendió un puesto en el ránking al bajar del tercero al cuarto lugar, lideró el grupo de restaurantes latinoamericanos incluidos entre los 50 primeros, seguido en la séptima posición por el peruano Kjolle, de Pía León.

Del puesto 26 al 13 pasó el también peruano Mérito, del chef venezolano Juan Luis Martínez.

El brasileño Tuju, de Iván Ralston, protagonizó la entrada más fuerte en la lista al irrumpir en el puesto 16.

El lugar 22 correspondió para el chileno Boragó, de Rodolfo Guzmán; y el 25 por el brasileño Lasai, de Rafa Costa e Silva y su esposa, Malena Cardiel.

El colombiano Celele, de Jaime David Rodríguez Camacho, también se estrenó en la lista con el puesto 31; al igual que el ecuatoriano Nuema, de Alejandro Chamorro y Pía Salazar, que ingresaron en el 37 tras haber entrado el año pasado en el ‘top 10’ de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

El argentino Don Julio, de Pablo Rivero, descendió al puesto 44 tras haber sido el número 10 de 2025; mientras que el peruano Mayta, de Jaime Pesaque, también bajó del 39 al 45.

El colombiano El Chato, de Álvaro Clavijo, entró en la lista al puesto 46, tras haber sido el año pasado el primero en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina.