Angie Rodríguez pidió reserva de fechas de declaración ante Fiscalía por motivos de seguridad

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, le pidió a la Fiscalía General que las fechas en las que acudirá a rendir declaración sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro sean reservadas, esto por motivos de seguridad.

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