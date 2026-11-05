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05 nov 2026 Actualizado 14:55

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Justicia

Angie Rodríguez pidió reserva de fechas de declaración ante Fiscalía por motivos de seguridad

La exdirectora del Dapre hizo la petición a la Fiscalía en medio de la investigación por presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro

Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, le pidió a la Fiscalía General que las fechas en las que acudirá a rendir declaración sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro sean reservadas, esto por motivos de seguridad.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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