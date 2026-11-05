Angie Rodríguez pidió reserva de fechas de declaración ante Fiscalía por motivos de seguridad
La exdirectora del Dapre hizo la petición a la Fiscalía en medio de la investigación por presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, le pidió a la Fiscalía General que las fechas en las que acudirá a rendir declaración sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro sean reservadas, esto por motivos de seguridad.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...