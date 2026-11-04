Aprobados en primer debate adición presupuestal para 2026 y Presupuesto de Regalías
En una misma sesión, las comisiones económicas le dieron el visto bueno a ambas iniciativas del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara se dieron cita este miércoles para discutir dos apuestas claves del presidente Abelardo de la Espriella. El primero fue la modificación del Presupuesto de 2026 para atender la crisis del terremoto y el fenómeno de El Niño y el segundo fue el Presupuesto del Sistema General de Regalías para 2027 y 2028.
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