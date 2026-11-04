Aprobados en primer debate adición presupuestal para 2026 y Presupuesto de Regalías

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara se dieron cita este miércoles para discutir dos apuestas claves del presidente Abelardo de la Espriella. El primero fue la modificación del Presupuesto de 2026 para atender la crisis del terremoto y el fenómeno de El Niño y el segundo fue el Presupuesto del Sistema General de Regalías para 2027 y 2028.

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