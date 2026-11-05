Federico Gutiérrez destacó aprobación del POT: más vivienda y protección para barrios residenciales

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la aprobación en segundo debate de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, una modificación que establece nuevas reglas para el desarrollo urbano de la capital antioqueña durante los próximos 12 años.

La iniciativa recibió el respaldo de 18 de los 21 concejales de Medellín, luego de un proceso de discusión que, según el mandatario distrital, se extendió durante más de dos años y contó con la participación de la ciudadanía.

Tras conocerse el resultado de la votación, Gutiérrez destacó que uno de los principales cambios será la posibilidad de desarrollar 222.000 unidades de vivienda adicionales a las contempladas en el POT anterior, con el propósito de aumentar la oferta habitacional en los diferentes estratos socioeconómicos.

“¿Qué viene? Más norma para construcción de vivienda. Serán 222 mil unidades de vivienda adicionales a las que contemplaba ya el Plan de Ordenamiento Territorial anterior, lo que mejorará la oferta en todos los estratos socioeconómicos”, manifestó el alcalde.

Otro de los aspectos que resaltó el mandatario es la necesidad de establecer un equilibrio entre el crecimiento del turismo y la protección de las zonas residenciales de Medellín.

Gutiérrez insistió en que, aunque el turismo representa una actividad económica importante para la ciudad, la vivienda familiar debe tener prioridad en los barrios tradicionalmente residenciales, tanto por los costos habitacionales como por la calidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo, el alcalde aclaró que esta apuesta no significa detener el crecimiento de los alojamientos turísticos en Medellín, sino permitir que esta actividad continúe desarrollándose en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las disposiciones urbanísticas.

El nuevo POT de Medellín regirá durante los próximos 12 años

El mandatario también resaltó el impacto que, según su administración, tendrá la actualización del POT sobre la economía local, especialmente en sectores relacionados con la construcción, la inversión inmobiliaria y la generación de empleo.

“El POT es una herramienta de planeación y una herramienta de crecimiento económico para la generación de empleo, y esto regirá para los próximos 12 años”, afirmó Gutiérrez.

Asimismo, destacó que la aprobación representa el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que participaron diferentes sectores de Medellín.

Con la aprobación en segundo debate, la ciudad avanza hacia la implementación de una nueva normativa urbanística que busca ampliar las posibilidades de construcción de vivienda, regular el desarrollo de los sectores residenciales y establecer las condiciones para el crecimiento urbano de Medellín durante los próximos años.