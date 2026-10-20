Comisión 1 del Concejo de Medellín aprueba actualización del POT: plenaria votará el 4 de noviembre

Medellín, Antioquia

La Comisión Primera del Concejo de Medellín aprobó por unanimidad la actualización de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego de más de ocho horas de debate que se extendieron hasta cerca de la medianoche. La iniciativa recibió siete votos favorables y ahora pasará a plenaria, donde se realizará el segundo y último debate el próximo 4 de noviembre.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, confirmó que los 21 concejales tendrán la responsabilidad de discutir el proyecto en su último debate. Según señaló, se trata de una de las iniciativas más importantes que tramitará la corporación durante el actual periodo de cuatro años.

Más de 119 modificaciones al proyecto del POT

De Bedout explicó que el proyecto ingresó al Concejo en agosto y que, desde entonces, se han realizado más de 14 socializaciones y un cabildo abierto, espacios en los que se recogieron observaciones y propuestas de la comunidad.

“Este POT ingresó al Concejo de Medellín en el mes de agosto. Hemos tenido más de 14 socializaciones. Hemos tenido un cabildo abierto. Hemos escuchado a la comunidad”.

El presidente de la corporación indicó que la iniciativa ha tenido más de 119 modificaciones desde su llegada al Concejo. Durante la sesión de la Comisión Primera se estudiaron más de 50 propuestas presentadas por los concejales, de las cuales más de 15 fueron adoptadas.

De Bedout sostuvo que las modificaciones buscan incorporar las solicitudes recibidas durante el proceso de discusión y socialización. También manifestó que la ciudad debe valorar que las propuestas de la comunidad hayan sido escuchadas y queden reflejadas en el documento.

El 4 de noviembre será el debate definitivo

Con la aprobación en la Comisión Primera, la actualización de mediano plazo del POT continuará su trámite en la plenaria del Concejo de Medellín. Allí, los 21 concejales debatirán el proyecto y tomarán la decisión final sobre su aprobación.

La discusión se realizará el 4 de noviembre, fecha en la que se conocerá el resultado del último debate de esta iniciativa de ordenamiento territorial para la ciudad.