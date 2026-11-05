Envían a prisión a exsecretario de Hacienda de Sabanalarga por presunto desfalco de $2.376 millones

Imagen de referencia del mazo de un juez . Foto: Getty Images / RUNSTUDIO( Thot )

MEDELLÍN

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez, exsecretario de Hacienda de Sabanalarga, occidente de Antioquia, investigado por la presunta apropiación de 2.376 millones de pesos de los recursos públicos de ese municipio.

Taborda fue capturado el pasado 28 de octubre por unidades de la Dijín de la Policía Nacional en el sector Las Cabañitas, en Bello. La legalización de su captura y la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento se realizaron este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2023, periodo en el que el señalado se desempeñó como secretario de Hacienda de Sabanalarga. La imputación corresponde al delito de peculado por apropiación.

La hipótesis de los investigadores apunta a que habría aprovechado el control que tenía sobre las cuentas del municipio para alterar los pagos de nómina. Según la explicación entregada por una fuente de la investigación, habría modificado el valor de su propio salario: de una asignación cercana a 1,4 millones de pesos habría pasado a realizarse pagos por aproximadamente 41 millones.

También lo investigan por hechos en Pueblorrico

La investigación también contempla presuntas irregularidades posteriores en Pueblorrico, municipio del Suroeste antioqueño, donde Taborda habría trabajado durante cuatro meses. Allí, las autoridades indagan una posible apropiación de otros 290 millones de pesos, mediante una modalidad que sería similar a la investigada en Sabanalarga.

A estos procesos se suma una actuación en la Procuraduría, donde figura un pliego de cargos contra Taborda y el exalcalde de Sabanalarga, Morel Alfonso Mazo, por la presunta destinación indebida de recursos de un crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Ese caso está relacionado con más de 270 millones de pesos que, en 2019, habrían sido destinados a la construcción de la placa del polideportivo de la vereda El Llano de Oro, obra que, según la investigación disciplinaria, no se habría ejecutado.