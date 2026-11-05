Con carrotanques en Calarcá, Quindío abastecen agua en sectores ante emergencia por derrame de ACPM

Armenia

En el municipio de Calarcá, Quindío, hay plan de contingencia especial por la contaminación de los ríos y quebradas por derrame de ACPM luego de un accidente en la línea, por ahora no hay racionamiento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos que entregó detalles del panorama que hay en esa localidad luego de cinco días de la emergencia y explicó “han sido unos días difíciles desde el día domingo que tuvimos este accidente allí donde un vehículo cisterna con 10.000 galones de ACPM cayó sobre la quebrada San Rafael, el segundo afluente más importante de Calarcá, es el que nos ayuda a compensar toda la necesidad de agua del municipio.

El mandatario agregó “eso nos llevó a suspender de inmediato y solo funcionar con la bocatoma más a Santo Domingo. Hoy el consumo en Calarcá está sobre los 150 litros por segundo y Santo Domingo obviamente por el caudal actual, respetando el caudal ecológico, solo podemos captar 120 litros por segundo. Esto quiere decir que en estos momentos estamos teniendo un déficit de 30 litros por segundo que era lo que nos generaba San Rafael”

Trabajo de limpieza del combustible

“se viene trabajando desde hace ya algunos días por parte de un equipo especializado en la limpieza de la quebrada, para poder sacar la mayor cantidad de este combustible de la que de la quebrada del cauce y poder prontamente volver a tener habilitada esta bocatoma para poder tener completa la necesidad de los calarqueños”

Carrotanques como contingencia

El mandatario de los calarqueños subrayó “en estos momentos estamos trabajando con carrotanques que fueron también brindados por parte de la aseguradora del camión que se accidentó y llevando a algunos sectores. Lo que hemos hecho es una sectorización en algunos puntos de Calarcá donde hemos cerrado las redes de acueducto durante ciertas horas del día. Esto permite que la gente pueda recoger un poco de agua mientras se cierra y se volvió a poner digamos en horas después.

En las noches estamos llenando tanques para poder prestar un servicio a esas zonas habilitadas durante cada día. Estamos informándole a la comunidad de manera directa cada situación que avanza y cómo pueden obviamente sortear esta contingencia tan fuerte que tenemos.

Hay que tener en cuenta que nosotros por agua no tenemos una dificultad porque tenemos afortunadamente Santo Domingo y San Rafael, que San Rafael nos permite estar en un superávit, inclusive en los momentos más bajos del año y como en estos momentos que tenemos los caudales más bajos, pero que nos sigue prestando alrededor de 50 60 litros por segundo que nos lleva a una sobrecapacidad que tenemos, pero al no tener habilitada sí entramos en un déficit y es lo que nos genera preocupación sobre todo en toda la comunidad”