Hasta $10 millones de recompensa ofrecen las autoridades por caso de fugados en Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la madrugada del pasado martes 3 de noviembre se registró un fuerte sismo que generó las medidas de contingencia y ahí precisamente aprovecharon para fugarse tres hombres sindicados que estaban recluidos en la estación de Policía Armenia ubicada en el barrio La Isabela de la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por cada uno de estos hombres con el fin de que se brinde la información oportuna que permita la captura correspondiente en el menor tiempo.

“La Alcaldía de Armenia hoy, preocupada por la seguridad y en un trabajo articulado, va a ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos por cada una de esas personas que están sindicadas de diferentes delitos que se evadieron de la acción de la Policía el día de antier, logrando la situación del sismo”, señaló.

Sostuvo que se trata de los delincuentes Diego Murillo, Jefferson Aguilar y alias Petete que tienen antecedentes por delitos como homicidio y feminicidio.

Invitó a la comunidad a apoyar las labores de las autoridades para lograr la recaptura de estos hombres y que cumplan ante la justicia con el proceso correspondiente.

“Muy importante decirle a todos los armenios, cada una de las recompensas se pagan cuando haya un resultado efectivo. La recompensa es hasta 10 millones de pesos por cada uno. Entonces, se deja esta información a disposición de todos los armenios. Que quiera hacerlo de manera voluntaria, lo puede hacer. Quien quiera la recompensa, debe comunicarse con nuestra Policía Nacional, informar, dar información precisa y concisa que logren la captura. Se paga la recompensa una vez esté capturada la persona”, aclaró.

Desde la Policía del departamento señalaron que quien tenga información puede comunicarse al 123 y 167.