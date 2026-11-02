Autoridad ambiental en Quindío activó plan de contingencia por derrame de ACPM en La Línea

Armenia

Se registró el volcamiento de un camión cisterna en el túnel Las Mariposas en la vía La Línea lo que originó que una cantidad considerable de líquido saliera del tanque. Lo anterior encendió las alarmas por los impactos ambientales en los afluentes hídricos en jurisdicción del departamento del Quindío por lo que fue activado el plan de contingencia correspondiente.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés informó que trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Vías, Empresas Públicas de Calarcá EMCA y la alcaldía de Calarcá para atender de manera oportuna este tipo de emergencias evaluando los posibles impactos ambientales.

“Ya estamos evaluando los diferentes ecosistemas que pudieron haberse visto afectados, el cual encontramos que se generó el derrame sobre la quebrada El Salado tributaria del río Santo Domingo. Es por ello que en coordinación con la empresa encargada de agotar el protocolo de emergencia nos encontramos haciendo los recorridos por todo el por el río Santo Domingo, por El Salado, por San Rafael para verificar la afectación”, mencionó.

Manifestó que realizan recorridos por la quebrada El Salado, el río Santo Domingo y el sector de San Rafael y desarrollan labores de contención para evitar la dispersión del combustible.

Además, señaló que como medida preventiva desde empresas públicas de Calarcá cerraron la captación de agua para evitar el ingreso de combustible al sistema de abastecimiento.

“Es muy importante resaltar que también en la coordinación con las Empresas Municipales de Calarcá se generó el protocolo de emergencia, lo que dio como resultado el cierre de la captación de las aguas a fin de evitar una contaminación de este líquido para generar la distribución a todos los calarqueños”, manifestó.

Especificó que continuarán generando los diferentes monitoreos puesto que la evaluación inicial determina que parte del combustible llegó a la quebrada El Salado que es afluente del Río Santo Domingo.

Ante la situación el director envío un llamado para que la comunidad se abstenga de realizar actividades de baño, recreación o contacto directo con el agua en los ríos Santo Domingo y Verde y en el sector de San Rafael, mientras avanzan las labores de evaluación y atención de esta emergencia.

“Con ello continuamos generando los diferentes monitoreos y seguimientos al área afectada y estaremos informando todo lo que vamos evaluando y todas las acciones que se van realizando para la atención de esta emergencia. Un tema muy importante es alertar a los bañistas de toda esta zona, de todo lo que es San Rafael, Santo Domingo, incluso Río Verde de que en las próximas horas no se genere esta actividad cultural que es el baño a las orillas de los ríos”, enfatizó.

Cabe destacar que, a pesar de la contingencia, el servicio de agua no ha sido suspendido en el municipio de Calarcá debido a que los tanques se encuentran con buena capacidad.