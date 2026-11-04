Continúa la emergencia ambiental en el Quindío por el derrame de ACPM en la vía La Línea

Armenia

El volcamiento de un camión cisterna que transportaba 10 mil galones de combustible generó la emergencia ambiental en el departamento puesto que hubo vertimiento en la quebrada El Salado en el municipio de Calarcá.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés dio a conocer que ante la contingencia Empresas Públicas de Calarcá EMCA cerraron la captación el riesgo de la contaminación del agua.

Especificó que continúa el llamado a los bañistas para evitar los paseos a los ríos teniendo en cuenta que el ACPM aún tiene presencia en todo el sector de las fuentes hídricas para evitar una mayor emergencia.

“Recordemos que el ACPM aún tiene presencia en todo este sector de las fuentes hídricas para que no generen esas actividades de baño, esas actividades culturales como el baño de río, el sancocho de río para que no tuvieran contacto con el agua y generar allí pues una mayor emergencia. Hoy se continúa trabajando en la emergencia, hoy se continúa instalando barreras, se continúan instalando los diferentes filtros a fin de extraer este líquido de la fuente hídrica”, dijo.

Sostuvo que hoy tendrán una visita a la zona afectada para establecer un monitoreo integral que permita determinar las consecuencias ecosistémicas y lo otro relacionado con definir las estrategias de descontaminación que utilizarían en medio de la actual contingencia.

“se programa una nueva visita donde vamos a hacer ya un monitoreo un poco más integral de todo lo referente con suelos, biodiversidad, recurso hídrico a fin de comenzar a hacer una evaluación preliminar de qué consecuencias ecosistémicas pudo haber generado ello. Se considera que es necesario empezar a tomar unas muestras para saber qué material en este momento se continúa presente en las fuentes hídricas y también en un en un momento dado saber qué estrategias de desconcontaminación vamos a tener que utilizar.Por último continuar con la alerta de que los bañistas no estén en esta zona, no estén haciendo actividades de baño”, Sostuvo.

Añadió: “Es una labor que es demorada, tediosa, Tediosa es muy es muy cargada operativamente para generar como la la descontaminación de la fuente hídrica, pero se viene trabajando en lo que es la atención de la emergencia”.

Resaltó que se articulará con el Invías que es quien tiene la operación de la vía La Línea para el manejo de la seguridad vial con el objetivo de disminuir este tipo de incidentes que originan la afectación para los afluentes hídricos del departamento.

Añadió que desde ya vienen realizando los informes correspondientes con el fin de que sirva como insumo para implementar las actividades de control en el manejo de los accidentes y las acciones de restauración que se ejecutarán.