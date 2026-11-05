Claudia Carrasquilla me quiere callar: testigo falso de Fiscalía denuncia a viceministra con la DEA
Henry Cifuentes, falso testigo de la Fiscalía, denuncia amenazas en su contra por declaraciones contra Claudia Victoria Carrasquilla
Claudia Carrasquilla me quiere callar: testigo falso de Fiscalía denuncia a viceministra con la DEA
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Henry Cifuentes, testigo clave en varios procesos que tuvo la Fiscalía General de la Nación denunció que la viceministra de defensa, Claudia Carrasquilla lo quiere callar.
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