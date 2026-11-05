Ley de propiedad horizontal: ¿Puede terminar un contrato de arrendamiento por plagas? Análisis

Cuando se arrienda un inmueble, se firma un contrato de mutuo acuerdo, donde tanto el propietario como el arrendatario que puede ser persona natural o jurídica, cumplen ciertos acuerdos, obligaciones y derechos una vez que se firma un contrato entre ambas partes.

Es en dicho documento en el que se establecen las condiciones que deben cumplirse durante el período que dura el acuerdo.

¿Qué pasa si el inmueble se encuentra en mal estado?

Existen varias cláusulas por las cuáles usted como arrendatario podría terminar el contrato sin tener que pagar penalidad, en el Código Civil le da tres salidas graduales según la gravedad del problema: exigir la reparación y descontarla del canon, pedir la rebaja del precio o terminar el contrato, esta última cuando el mal estado le impide usar el inmueble según el artículo 1990.

Primera salida: reparar y descontar del canon.

Es la vía para el defecto que se puede arreglar y que no justifica irse del inmueble, el Código Civil exige entonces tres cosas y ninguna puede faltar.

Que la reparación sea indispensable y no locativa. Que el arrendatario no la haya hecho necesaria por su culpa. Que haya avisado al arrendador lo más pronto posible, para que la hiciera por su cuenta.

Segunda salida: la rebaja del canon.

Es la vía intermedia y la menos conocida, para cuando el defecto no impide usar el inmueble pero sí reduce lo que se puede aprovechar de él.

El segundo inciso del artículo 1990 del Código Civil dispone que si el impedimento para el goce es parcial, será el juez quien decida, según las circunstancias, si procede terminar el arrendamiento o si basta con conceder una rebaja del precio.

Tercera salida: terminar el contrato.

Es la más contundente y también la que más exige probar, y está contemplada en el artículo 1990 del Código civil

Son tres cosas y conviene documentarlas antes de irse, no después.

Que el defecto existe. Fotografías fechadas, videos, concepto técnico si es posible. Que impide usar el inmueble para lo que se arrendó, o que compromete las condiciones de seguridad y sanidad. Que el arrendador fue informado y no reparó. Comunicación escrita con constancia de envío.

Estas son cláusulas que son las que debe tener en cuenta cuando el inmueble se encuentre en mal estado o en un estado que no se encuentre en buenas condiciones.

Por otro lado, tras estas cláusulas, surgen otras preguntas que los arrendatarios tienen frente a determinadas situaciones y les genera duda si aplican o no para la culminación de contrato. Estas son algunas preguntas frecuentes:

¿Puedo terminar el contrato por plagas?

Depende del origen. Si provienen de una condición del inmueble que el arrendador debe corregir y no lo hace, aplica el mismo análisis del mal estado. Si son consecuencia del uso o del descuido del arrendatario, no.

¿Puedo terminar el contrato por humedad?

Sí, si la humedad impide usar el inmueble para lo que se arrendó o compromete las condiciones de seguridad y sanidad, y si el arrendador fue informado y no reparó. Las tres cosas hay que probarlas.

¿Tengo derecho a indemnización si el inmueble estaba mal desde el principio?

Si el mal estado era evidente y usted contrató sabiéndolo, probablemente no. Pero eso no le quita el derecho a terminar el contrato si ese defecto llega a impedirle usar el inmueble.

¿Quién paga los daños de una vivienda arrendada?

El arrendador los que provienen del inmueble mismo, como humedades, filtraciones o desprendimientos estructurales. El arrendatario los que causó por mal uso. El inventario firmado al recibir el inmueble es lo que decide la discusión.

¿Qué hacer si el arrendador no arregla los desperfectos?

Requerirlo por escrito y si no lo hace, reparar por cuenta propia y descontar el costo del canon, hasta el 30% mensual en vivienda urbana. El aviso previo es requisito: quien repara sin avisar pierde el derecho al reembolso.

Con estas preguntas frecuentes, ahora puede tener ya una idea de cuando y en que casos puede o no puede exigir su derecho como arrendatario al propietario.

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