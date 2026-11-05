Bogotá permitirá denunciar el mal parqueo con videos desde celulares: así funcionaría la medida

Colombia

Los ciudadanos podrán convertirse en aliados de las autoridades de tránsito para denunciar a conductores que estacionen sus vehículos en andenes, bloqueen carriles o incumplan las normas de movilidad. Esto, luego de que el Concejo de Bogotá aprobara en segundo debate el proyecto de acuerdo para “Prevenir y mitigar el mal parqueo como problema de seguridad vial”.

La iniciativa, de autoría del concejal Juan David Quintero, contempla que la Secretaría Distrital de Movilidad implemente un sistema para recibir reportes ciudadanos mediante fotografías y videos enviados desde teléfonos celulares. Este material podrá servir como evidencia para que las autoridades evalúen la imposición de comparendos y adelanten los respectivos procesos sancionatorios.

Además, se busca conectar los sistemas de videovigilancia de entidades públicas y privadas, como los centros comerciales, con el Centro Estratégico de Movilidad del Distrito, con el propósito de fortalecer los controles en los puntos críticos de la ciudad.

“Celebramos la aprobación de este acuerdo porque es un gran paso en la lucha contra los mal parqueados al entregarle herramientas concretas a los ciudadanos que sufren este flagelo en toda la ciudad”, afirmó el concejal Quintero.

El mal parqueo y su impacto en la movilidad de Bogotá

De acuerdo con las cifras expuestas por el concejal, el mal estacionamiento sería responsable del 54 % de la congestión vehicular en la capital, al reducir la capacidad de las vías y afectar la circulación de peatones y conductores.

Las cifras de la Secretaría de Movilidad también evidencian la magnitud del problema:

51.000 comparendos: aproximadamente se impusieron entre enero y octubre de 2025 por estacionamiento indebido.

Chapinero: registró 8.546 sanciones.

registró 8.546 sanciones. Fontibón: alcanzó 8.114 comparendos.

alcanzó 8.114 comparendos. Enero de 2026: se realizaron más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido, según los datos citados en la iniciativa.

¿Cuándo comenzaría a funcionar la medida?

Aunque el proyecto ya superó los dos debates en el Concejo de Bogotá, todavía debe ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para avanzar hacia su implementación.

Una vez entre en vigor, la Secretaría de Movilidad deberá desarrollar los mecanismos tecnológicos y operativos para recibir las denuncias, revisar las evidencias y determinar si hay lugar a sanciones.

La propuesta busca fortalecer el control del estacionamiento indebido mediante herramientas tecnológicas y participación ciudadana, en una ciudad donde la ocupación irregular del espacio público continúa siendo uno de los problemas que afecta la movilidad y la seguridad vial.