Cinemateca al Parque 2026: programación gratuita este 7 de noviembre en Bogotá

La Cinemateca de Bogotá realizará este sábado 7 de noviembre la cuarta edición del año de Cinemateca al Parque 2026, una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que lleva el cine al aire libre a diferentes sectores de la ciudad.

La jornada se llevará a cabo en la plazoleta de City U, ubicada en la calle 19 # 2A-10, en la localidad de Santa Fe, entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. La entrada será gratuita y la programación estará abierta a todo público.

Las proyecciones comenzarán a las 11:00 de la mañana con la Franja Infantil, que presentará Monsters, Inc. (2001), la película de Pixar protagonizada por Sulley y Mike Wazowski, dos monstruos que deben ayudar a una niña que llega por accidente a su mundo a regresar a casa.

Posteriormente, a las 12:30 del medio día, la Franja Cine del Mundo presentará Kiki: entregas a domicilio (1989), del director japonés Hayao Miyazaki, cofundador del estudio de animación Studio Ghibli.

Después será el turno de la Franja Cine Colombiano, a las 2:15 de la tarde, con La cara oculta (2011), del director Andrés Baiz y protagonizada por Martina García y Clara Lago. Este thriller psicológico cuenta la historia de una pareja cuya relación cambia cuando una de las dos mujeres desaparece sin dejar rastro.

Durante la tarde, y desde las 4:00 p. m, el público también podrá disfrutar de una selección de tres cortometrajes colombianos ganadores de estímulos de la Cinemateca de Bogotá: Alguien mató algo (1998), de Jorge Navas; La vuelta de hoja (2003), de Carlos Hernández, y La cerca (2004), de Rubén Mendoza.

La jornada finalizará con la Franja Clásicos, que presentará a las 5:00 p. m. Los otros (2001), Los otros (2001), dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman. La película obtuvo ocho de las quince nominaciones a los premios Goya, entre ellas las categorías de mejor película, dirección, fotografía y sonido.