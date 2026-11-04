Tristeza en el Quindío por la muerte de un mono aullador, autoridad ambiental realiza llamado

Armenia

Y es que se ha generado consternación en el departamento a raíz de la muerte del mono aullador de Circasia donde la necropsia practicada por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío encontró altas cantidades de alimentos de consumo humano, entre ellos huevo, en el estómago del animal, así como alteraciones importantes en su hígado.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés lamentó la situación puesto que en varias oportunidades realizaron la pedagogía correspondiente en cuanto a no brindar alimentos por los efectos negativos que se tienen en la fauna silvestre.

Fue claro que el mono se encontraba dentro de su hábitat que son bosques urbanos que conectan con el corredor de Barbas Bremen desde la jurisdicción del municipio de Circasia hasta la del municipio de Filandia.

“Estos son bosques urbanos y periurbanos que conectan con todo nuestro corredor Barbas Bremen que se va de la jurisdicción del municipio de Circasia hasta la jurisdicción del municipio de Finlandia. Es el rango de distribución de él, es el hábitat de él. Nosotros generamos innumerables actividades de educación ambiental donde socializamos la importancia de no humanizar a los animales, de no improntar improntarlos, de no darles comida humana Pero realmente eh algunas personas no entienden el mensaje y continuaron entregándole alimento al animalito”, manifestó.

Enfatizó que realizaron varias actividades de educación ambiental donde socializaron la importancia de no darles comida humana, pero no acataron el llamado y en el momento de la necropsia encontraron gran cantidad de alimentos humanos lo que no puede suceder porque la dieta de estos monos son follaje y frutas.

“Por eso en el momento de la necropsia el día de ayer encontramos gran cantidad de alimentos humanos en su estomaguito y su hígado completamente cubierto de tejido adiposo, es decir, de un tejido graso pero de una cantidad impresionante y esto naturalmente no podría suceder porque es que la dieta de ellos es follaje y frutas. De dónde tendría que salir grasa este tipo de tejido en su en su en su hígado, en su estómago. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la necropsia es integral, entonces ellos evalúan si hay traumatismos, si hay infecciones, hay algún tipo de condición de que pudiera afectarlo y ninguna de ellos por eso fue el que la conclusión de este tipo de alimentos que teníamos que en su cavidad estomacal junto con lo del hígado graso”, resaltó.

Destacó que el informe técnico será remitido a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de quienes habrían intervenido en la alimentación del ejemplar.