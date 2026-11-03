Reportan desprendimiento de partes de la torre de la iglesia de Quimbaya, Quindío, por sismo de 5.6

Armenia

En la madrugada de este martes 3 de noviembre se sintió un temblor en Colombia de magnitud 5.6, según registró el Servicio Geológico Colombiano con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, pero se sintió en municipios cercanos y en ciudades como Bogotá, Cali y Armenia.

En el caso de Armenia y de la mayoría de los municipios del Quindío, hubo susto y pánico; en los edificios y conjunto de apartamentos, muchas personas evacuaron porque el sismo se sintió muy fuerte en el departamento.

Este fuerte temblor ocurre a casi tres meses del terremoto del 10 de agosto de 7.4, lo que reavivó entre la población los temores por los sismos.

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Desde la Secretaría del Interior del Gobierno del Quindío, a través de la UDEGERD, realiza monitoreo permanente y articulación con los organismos municipales de gestión del riesgo, tras el sismo registrado este martes 3 de noviembre, a las 4:13 de la madrugada.

Desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres Quindío, dieron a conocer los informes presentados por cada municipio tras el sismo de magnitud 5.6 registrado esta madrugada 3 de noviembre a las 4:13 de la mañana. Esto con epicentro en Chaparral, Tolima.

Jaider Hidalgo, coordinador de la gestión de riesgo del Quindío, explicó que “se activaron de manera inmediata los mecanismos de comunicación y verificación con los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de los 12 municipios del departamento.

Cortesía Facebook Suculentas Doña Juena

Como resultado de este barrido, hasta el momento únicamente se reportó una afectación en el municipio de Quimbaya, donde se presentó un desprendimiento de una parte de la estructura de la iglesia con caída de material sobre la carrera quinta. Afortunadamente, no reportan personas lesionadas ni animales en este municipio”, puntualizó el coordinador de la UDEGERD.

Y agregó: “En los demás municipios de nuestro departamento, los coordinadores municipales reportan completa normalidad sin novedades asociadas a este evento sísmico. Queremos destacar y agradecer profundamente la capacidad de respuesta de nuestros coordinadores municipales, quienes en segundos después de lo ocurrido del movimiento telúrico comenzaron a comunicarse con la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo y así suministrar información y verificar las condiciones de sus territorios”.

Continuamos atentos y en articulación con los organismos de socorro y las autoridades municipales ante cualquier eventualidad. Invitamos a la comunidad a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo, dijo el funcionario.