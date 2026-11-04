Miércoles 4 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Continúa la emergencia ambiental en el Quindío por el derrame de ACPM debido a un accidente de tránsito en la vía La Línea, hoy habrá una visita a las zonas afectadas para definir las estrategias de descontaminación en las fuentes de agua

El volcamiento de un camión cisterna que transportaba 10 mil galones de combustible generó la emergencia ambiental en el departamento puesto que hubo vertimiento en la quebrada El Salado en el municipio de Calarcá.

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El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés dio a conocer que ante la contingencia Empresas Públicas de Calarcá EMCA cerraron la captación el riesgo de la contaminación del agua.

Especificó que continúa el llamado a los bañistas para evitar los paseos a los ríos teniendo en cuenta que el ACPM aún tiene presencia en todo el sector de las fuentes hídricas para evitar una mayor emergencia.

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Sostuvo que hoy tendrán una visita a la zona afectada para establecer un monitoreo integral que permita determinar las consecuencias ecosistémicas y lo otro relacionado con definir las estrategias de descontaminación que utilizarían en medio de la actual contingencia.

Resaltó que se articulará con el Invías que es quien tiene la operación de la vía La Línea para el manejo de la seguridad vial con el objetivo de disminuir este tipo de incidentes que originan la afectación para los afluentes hídricos del departamento.

Añadió que desde ya vienen realizando los informes correspondientes con el fin de que sirva como insumo para implementar las actividades de control en el manejo de los accidentes y las acciones de restauración que se ejecutarán.

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Desde Empresas Públicas de Calarcá, EMCA también adelantan contingencia después del derrame a ACPM el corredor vía Cajamarca Calarcá, exactamente en el túnel Las mariposas, que afectó las bocatomas de San Rafael y cómo están prestando el servicio.

El gerente encargado de EMCA, Jhon Herwis Herrera explicó “nosotros dentro de las primeras horas después del siniestro, nuestros operarios fueron, revisaron bocatoma, encontraron una afectación leve porque era apenas previsible la magnitud del derrame, encontramos y cerramos Bocatoma San Rafael, la que algunos también conocen como Quebrada del Salado, se cerró, produce alrededor de 20 Litros por segundo”

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Y añadió “Hoy tenemos funcionando Santo Domingo con 117 120 Litros por segundo de una óptima calidad para todo el municipio. Se viene trabajando con el personal operativo de manera ágil, dando continuar el servicio en lo que pudimos hacer en dentro del fin de semana.

¿Qué se ha hecho? Se hizo una sectorización sobre el día domingo y sobre el día lunes algunos sectores del municipio se vieron afectados en su continuidad de servicio, eso fue porque de los 140 Litros que necesita el municipio para su normal funcionamiento, hoy contamos con 117.

El fin de semana estábamos en 115 Litros por segundo y al con algunas operaciones dentro de la bocatoma pudimos aumentar 317 y 120 estamos en este momento. Pero notamos un alto consumo en el municipio. A hoy los tanques que amanecieron en 250, 3 metros de altura y profundidad. Hoy los tenemos en punto 50 y punto 30, digamos, es un nivel muy bajo para sostener todo el consumo que tiene el municipio y el tema de presiones. Tenemos el acá los tanques de almacenamiento y esta es la necesidad que tenemos en este momento.

Vamos a tener que hacer una sectorización dentro del municipio. Algunos sectores los vamos a cerrar para poder que los que no les hayan llegado el servicio durante el día de ayer y las horas de la mañana de hoy, en las horas de la tarde le pueda llegar.

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Nos reunimos con también con CRQ, estuvo la gestora de riesgo del municipio, Invías, la empresa transportadora y la empresa aseguradora que son los directos responsables de hacer todo el tema de contingencia y

El gerente de EMCA puntualizó “lo que pudimos encontrar finalmente fue trabajando de manera mancomunada, se puede llegar a una solución, no pronta, nos hablaban de alrededor de 20-30 días, vamos a tener contingencia sobre nuestros afluentes hídricos, San Rafael y Santo Domingo ellos porque también se contaminó.

Pero la idea de empresas públicas de Calarcá es si hay un tema de desabastecimiento en algunos sectores por un periodo superior a 12 horas, lo vamos a hacer con Carro Tanque. Se le planteó eso a la aseguradora y ellos eh informan de que van a apoyar de manera responsable pues con todo el abastecimiento. Les estaremos informando por medios oficiales, como lo son de la alcaldía municipal o empresas públicas de Calarcá, ¿qué va sucediendo? Pero pues hasta ahora, digamos que hemos logrado sostener el abastecimiento al municipio, salvo en algunos momentos donde por alto consumo se nos baja los niveles.

El llamado del gerente encargado de EMCA “hacemos un llamado al uso racional y eficiente del recurso hídrico, a hoy no es el momento de yo estar lavando mi fachada o haciendo un mal uso del agua lavando vehículos, motos y demás si hacemos un llamado de atención a todos nuestros usuarios, porque es de esta manera que podemos sostener los tanques de almacenamiento con los 117 120 Litro por segundo que tenemos a hoy.

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El Tribunal Administrativo del Quindío declaró que el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) vulneró el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en un tramo de la ruta nacional 4003, con especial énfasis en el puente helicoidal El Molinillo, en jurisdicción de Calarcá.

La decisión, contenida en la Sentencia 191 del 29 de octubre de 2026, fue emitida por la Sala Primera de Decisión en primera instancia, dentro de una acción popular promovida por el estudiante de VI semestre de Derecho de la Humboldt, Juan Esteban Santiago Caro.

Es importante precisar que esta acción popular fue interpuesta por el estudiante del programa de Derecho de la Humboldt, como parte de su proyecto académico de “Litigio Estratégico”, orientado al ejercicio del derecho mediante actuaciones judiciales que buscan la protección de derechos e intereses colectivos.

Entre las disposiciones del fallo, el Tribunal ordenó a INVÍAS adelantar, en un plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, un estudio técnico integral de seguridad vial en el corredor. Este deberá evaluar la siniestralidad, las condiciones geométricas de la vía, las pendientes, los sistemas de contención, la señalización, la iluminación y la velocidad de operación, entre otros factores.

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Con base en los resultados, la entidad deberá formular, dentro de los dos meses siguientes a la recepción del estudio, un Plan Integral de Intervención para la Reducción del Riesgo Vial, que incluya prioridades, responsables, programación y mecanismos de financiación. Las medidas que se determinen deberán ejecutarse en un plazo de hasta doce meses a partir de la ejecutoria del fallo.

Asimismo, el Tribunal ordenó revisar y reforzar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria, las medidas preventivas existentes, especialmente las relacionadas con la gestión de velocidad, señalización, bandas alertadoras, barreras de contención, iluminación, mantenimiento de la superficie de rodadura y coordinación con las autoridades de tránsito.

La providencia también dispuso la creación de un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el demandante, un delegado de INVÍAS y un representante del Ministerio Público, encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes.

A raíz de los registros de accidentalidad en el sector, desde el programa de Derecho de la Humboldt se promovieron actuaciones para examinar las condiciones de seguridad de la infraestructura. En el proceso se incorporaron informes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que identificaron distintos factores de riesgo en el corredor.

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La demanda expuso que, entre febrero de 2022 y junio de 2025, se registraron 60 siniestros en un tramo aproximado de dos kilómetros. La discusión judicial se centró no en establecer responsabilidades individuales por el accidente de 2025, sino en determinar si persistían condiciones de riesgo para los usuarios de la vía y si las medidas adoptadas por la entidad responsable eran suficientes.

El Tribunal, luego de valorar las pruebas aportadas, declaró no probadas las excepciones de mérito formuladas por INVÍAS y concluyó que se requerían actuaciones adicionales para garantizar la seguridad en el corredor.

Cabe destacar que la sentencia constituye una decisión de primera instancia y establece medidas concretas de prevención, evaluación técnica e intervención, sujetas a los términos y mecanismos de seguimiento definidos por la corporación judicial.

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Desde la CRQ fortalecen la articulación con INVÍAS para reducir el atropellamiento de fauna silvestre en el corredor vial del Alto de La Línea.

A través de este trabajo conjunto buscan identificar puntos críticos, capacitar al personal y avanzar en estrategias de prevención y mitigación que nos permitan proteger la biodiversidad del Quindío.

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Atención, Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío informa que hoy miércoles 4 de noviembre se realizará una suspensión temporal del servicio de acueducto, debido a trabajos de instalación de una válvula y accesorios para el desvío de caudal en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el horario de suspensión es de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

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Ni los gobernadores conocen la distribución del presupuesto para la reconstrucción”: Miguel Grisales, representante a la Cámara del Quindío

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, cuestionó ante el ministro de Hacienda la falta de claridad y garantías de transparencia en el traslado presupuestal de $2,7 billones que solicita el Gobierno Nacional para el Fondo Milagro.

Durante su intervención, el congresista advirtió que estos recursos no cuentan con certificación de ingresos, ni con trazadores presupuestales que permitan hacer seguimiento, vigilancia y control a la planeación y ejecución del presupuesto. Una situación que, señaló, genera preocupaciones frente a las garantías para conocer cómo se administrarán y ejecutarán los recursos.

Grisales también puso sobre la mesa la falta de información por parte del Ministerio de Hacienda sobre los criterios y mecanismos de distribución territorial del presupuesto. Advirtió que ni siquiera los gobernadores conocen cómo se asignarán los recursos para atender a las comunidades damnificadas.

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El representante insistió en que la reconstrucción de los territorios no puede avanzar sin transparencia, planeación, ni información clara sobre el destino de los recursos públicos.

Esta preocupación cobra aún mayor relevancia tras el sismo registrado durante la madrugada de este día, que ocasionó nuevas afectaciones en algunas estructuras del Quindío y aumenta los riesgos para las más de 350 mil familias damnificadas por el terremoto, quienes siguen esperando soluciones concretas para recuperar sus viviendas y condiciones de vida.

Una vez más, la emergencia evidencia la urgencia de una respuesta institucional efectiva para las víctimas, que no pueden seguir esperando mientras el Gobierno Nacional mantiene sin resolver sus necesidades de reconstrucción.

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Según el balance presentado por el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, al 29 de octubre de 2026 se había visitado y diagnosticado el 80 % de las sedes educativas del municipio, luego del terremoto del pasado 10 de agosto, mientras se destacó que, a pesar de la emergencia, desde la Alcaldía de Armenia se garantizó el rápido regreso de la comunidad educativa a las aulas en la modalidad presencial.

A esta estrategia se sumó el trabajo que adelanta la gerencia Proyectar S.A.S., creada mediante la Resolución 272 de agosto de 2026, la cual ha asumido la interlocución con la aseguradora y la coordinación de los diagnósticos técnicos de las sedes educativas.

Reiteró, el secretario que, con corte al 29 de octubre de 2026, el 80 % de las sedes ya había sido visitado y diagnosticado por ingenieros, lo que ha permitido consolidar una base de información para orientar las intervenciones requeridas.

La Administración Municipal espera completar el 100 % de los diagnósticos para avanzar en los desembolsos correspondientes y comenzar a evidenciar obras de recuperación de infraestructura educativa a partir de diciembre. “El objetivo es que los estudiantes cuenten con espacios seguros y adecuados para aprender, mientras la ciudad continúa avanzando en la recuperación de los daños ocasionados por el terremoto”, subrayó Vélez Melo.

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La infraestructura educativa de Armenia tendrá una inversión cercana a los $10.000 millones, por decisión del alcalde James Padilla García. Estos recursos son destinados a mejorar las condiciones físicas de las 71 sedes oficiales del municipio y avanzar en la recuperación de los espacios afectados por el terremoto.

El secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, precisó que estos recursos están distribuidos en tres fuentes de financiación: cerca de $6.900 millones provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que ya fueron incorporados y remitidos; aproximadamente $2.200 millones de recursos propios del municipio, y otros $800 millones generados durante la presente vigencia por el Ministerio de Educación Nacional.

Esta bolsa de recursos permitirá adelantar intervenciones como mejoras locativas, adecuaciones, construcción de cubiertas y recuperación de espacios, con el propósito de transformar las condiciones de los ambientes de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes.

A estas inversiones se suma el proceso de recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto, que avanza mediante la gerencia Proyectar S.A.S., encargada de interlocutar con la aseguradora y coordinar los diagnósticos técnicos de las instituciones educativas.

Según el balance entregado por el secretario, con corte al 29 de octubre, el 80 % de las sedes ya había sido visitado y diagnosticado por ingenieros. Una vez se complete el 100 % de las evaluaciones, se espera avanzar en los desembolsos y comenzar a evidenciar obras de recuperación a partir de diciembre.

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La Tebaida y Calarcá se quedaron con los puntajes más altos en las pasadas Pruebas Saber 11, el examen de Estado con el que se evalúa la calidad de la educación media en el país, realizado el pasado 26 de julio.

El ranking fue consolidado por la dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación departamental, a mes y medio de haber publicado los resultados individuales, y luego de un barrido general en el que cada rector de las 54 Instituciones Educativas facilitó la información de los establecimientos a su cargo.

Fue así como se confirmó que el puntaje más alto reportado corresponde a Dirceu Andrey Bonilla Durán, estudiante de la IE Luis Arango Cardona, de La Tebaida, quien alcanzó 448 puntos, en una escala de máximo 500.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Calarcá obtuvo el segundo y tercer lugar entre los puntajes destacados, con 405 puntos para Daniel Mathias Rojas Galindo, y 404 puntos para Isabella Castro Giraldo. En los lugares siguientes aparecen otros establecimientos como la Jhon F. Kennedy, de Calarcá; Gabriela Mistral, de La Tebaida.

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En noticias judiciales, Dos muertos, una mujer herida y un capturado por ataques sicariales en las últimas horas en los municipios de Génova y Armenia en el Quindío.

En Armenia, ayer martes 3 de noviembre sobre las 2 de la tarde en la carrera 19 con calle 50 se presentó ataque sicarial donde fue asesinado Diego Fernando Cardona Ruiz de 33 años de edad, De acuerdo con información recolectada, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la víctima, le ocasionan las heridas y huyen del lugar.

La víctima registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y extorsión.

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La Policía Quindío logró la captura de un hombre conocido con el alias de “Caruso”, señalado como presunto responsable de un hecho de violencia con arma de fuego ocurrido en la vereda La Coqueta, sector La Pendiente, jurisdicción del municipio de Génova.

Los hechos se registraron cuando uniformados adelantaban labores de vigilancia y escucharon varias detonaciones que, al parecer, provenían del sector de La Coqueta. De manera simultánea, a través del sistema PDA de la Policía Nacional, recibieron llamadas de ciudadanos alertando sobre varias personas lesionadas y señalando a un hombre como presunto responsable.

De inmediato, los uniformados se desplazaron hacia el lugar de los hechos. Durante el recorrido observaron a una persona cuyas características coincidían con las suministradas por la comunidad, quien intentó huir al notar la presencia policial. Gracias a la rápida reacción de los policías, el individuo fue interceptado y capturado.

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Las víctimas fueron trasladadas a centro hospitalario. Entre ellas se encontraban una mujer de 21 años de edad y un hombre de 48 años de edad, quienes presentaban lesiones ocasionadas por arma de fuego.

Desde el centro asistencial informaron sobre el fallecimiento del ciudadano identificado como Diego Ortega Alegría, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

De acuerdo con las labores investigativas y los elementos recopilados por las autoridades, el capturado de 42 años de edad, fue dejado a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

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En procedimientos adelantados en Calarcá y Montenegro, la Policía Nacional recuperó dos motocicletas y capturó a tres personas por los delitos de hurto y receptación.

El primer caso se registró en el kilómetro 2 de la vía Barcelona-Río Verde, jurisdicción de Calarcá. Tras recibir información sobre el hurto de una motocicleta de color amarillo ocurrido en el sector del Puente de la Virgen en el municipio de Córdoba, las unidades policiales activaron un plan candado sobre las principales vías de la zona.

Durante el despliegue operativo fue ubicado un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta con las características reportadas. Al recibir la señal de pare, el individuo emprendió la huida, siendo interceptado metros más adelante. Tras verificar la información con la central de radio, se confirmó que el automotor correspondía al vehículo hurtado.

La víctima, un hombre de 43 años de edad, identificó plenamente la motocicleta y señaló al capturado como la persona que momentos antes lo habría agredido con un arma corto punzante tipo machete para posteriormente despojarlo del vehículo. El capturado, de 22 años de edad, fue puesto a disposición de la autoridad competente y la motocicleta fue recuperada.

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En un segundo procedimiento, adelantado por uniformados de la Subestación de Policía Trocaderos en el kilómetro 14 de la vía Montenegro - Quimbaya, fueron capturadas dos personas por el delito de receptación y recuperada una motocicleta que registraba solicitud de inmovilización por hurto, requerida por la Fiscalía 13 Local de Armenia. La situación fue corroborada mediante actividades de verificación realizadas por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Los capturados fueron informados de sus derechos como personas puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanzan los respectivos procesos de judicialización.

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Tristeza en el Quindío por la muerte de un mono aullador, autoridad ambiental realiza llamado. De acuerdo con los análisis correspondientes, la alimentación inadecuada por parte de humanos habría causado la muerte

Y es que se ha generado consternación en el departamento a raíz de la muerte del mono aullador de Circasia donde la necropsia practicada por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío encontró altas cantidades de alimentos de consumo humano, entre ellos huevo, en el estómago del animal, así como alteraciones importantes en su hígado.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés lamentó la situación puesto que en varias oportunidades realizaron la pedagogía correspondiente en cuanto a no brindar alimentos por los efectos negativos que se tienen en la fauna silvestre. Fue claro que el mono se encontraba dentro de su hábitat que son bosques urbanos que conectan con el corredor de Barbas Bremen desde la jurisdicción del municipio de Circasia hasta la del municipio de Filandia.

Enfatizó que realizaron varias actividades de educación ambiental donde socializaron la importancia de no darles comida humana, pero no acataron el llamado y en el momento de la necropsia encontraron gran cantidad de alimentos humanos lo que no puede suceder porque la dieta de estos monos son follaje y frutas.

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La protección de los animales en Armenia da un paso importante con la expedición del Decreto 327 de 2026, mediante el cual la Administración Municipal establece oficialmente la Ruta de Atención contra el Maltrato Animal, un instrumento que busca articular a las autoridades y definir cómo deben actuar frente a situaciones que comprometan la vida, la salud o la integridad de los animales.

La medida responde a lo establecido en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que ordenó a los entes territoriales crear rutas de atención para formalizar la actuación institucional frente a estos casos.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que toda queja por presunto maltrato animal deberá ser atendida en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa nacional.

La Policía Nacional será el primer respondiente. Entre sus responsabilidades estará verificar las condiciones del animal, procurar la protección de su vida e integridad y poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente.

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Cuando se trate de lesiones leves, el caso será remitido a las Inspecciones de Convivencia y Paz. Si existen lesiones graves o se presenta la muerte del animal, los hechos deberán ponerse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación (FNG).

En los casos que involucren fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) tendrá un papel fundamental en la verificación y el trámite de las actuaciones correspondientes.

La Administración Municipal habilitó como canales oficiales: El formulario de peticiones, quejas y solicitudes de la página web armenia.gov.co. El correo institucional de la Secretaría de Gobierno y Convivencia: gobierno@armenia.gov.co.

Para casos relacionados con fauna silvestre, la CRQ dispone del correo servicioalcliente@crq.gov.co, la línea celular 317 427 4417 y el WhatsApp 322 908 1134.

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Ante la declaración por parte del IDEAM del fenómeno El Niño, la Alcaldía de Armenia expidió el Decreto 328 del 23 de octubre de 2026, mediante el cual adopta medidas urgentes, transitorias y de carácter policivo para proteger los recursos naturales y garantizar el uso eficiente del agua potable en el municipio.

Las disposiciones son de obligatorio cumplimiento para toda la ciudadanía y buscan prevenir el desperdicio del recurso hídrico, reducir los riesgos ambientales y promover el consumo responsable de energía eléctrica.

Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de utilizar agua potable para lavar fachadas y vehículos en la vía pública, realizar riegos indiscriminados o llenar piscinas sin la respectiva autorización ambiental. También se prohíbe desperdiciar agua por fugas o llaves en mal estado, así como intervenir fuentes naturales con elementos que alteren o disminuyan sus cauces.

Por su parte, los establecimientos dedicados al lavado de vehículos deberán contar con autorización oficial e implementar tecnologías que permitan optimizar el consumo, como los sistemas de recirculación de agua.

El decreto también establece la prohibición estricta de cualquier tipo de quema a cielo abierto, tanto en zonas urbanas como rurales, incluidas las quemas agrícolas denominadas controladas y la incineración de residuos sólidos.

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Con una detallada exposición de aspectos como las rentas y recursos de capital, el marco fiscal de mediano plazo y las reglas fiscales, la gobernación del Quindío comenzó con la exposición del proyecto de ordenanza que establece el presupuesto para la vigencia 2027, aforado en 751.387 millones de pesos, englobando el sector central, fondos especiales y entidades descentralizadas.

La sesión, llevada a cabo en la mañana de ayer martes 3 de noviembre en el recinto de la Asamblea, es la primera de dos en las que la comisión conoce la iniciativa, como trámite de paso a plenaria, para el próximo jueves 5 de noviembre.

Con estos escenarios, se proyectó el capital con el que se financiará la consecución de las metas registradas en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, en el cual se destina un rubro por $745.130 millones para el sector central de la administración, y $19.054 millones para los establecimientos públicos.

En el primero, se establece que $545.841 millones se destinará a inversión de las diferentes secretarías de despacho, mientras que en este mismo ítem Indeportes dispondría de $9.123 millones e IDTQ contaría con $1.110 millones. En cuanto a Asamblea departamental y Contraloría, el presupuesto de gastos asciende a $6.732 millones y $5.712 millones, respectivamente.

El proyecto también contempla un capital de $14.091 millones para atender el servicio a la deuda del sector central.

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Con ventas concretadas por más de $1.291 millones y expectativas comerciales que superan los $4.057 millones, la Rueda de Negocios FortaleSER 2026 dejó resultados positivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes, del Quindío.

La iniciativa, liderada por Comfenalco Quindío y operada por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, facilitó el encuentro entre empresarios para generar nuevos contactos, impulsar las ventas y abrir oportunidades de crecimiento.En esta edición participaron 307 asistentes, entre ellos 33 empresas compradoras y 100 empresas vendedoras, que tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y servicios, conocer nuevos clientes y establecer relaciones comerciales.

Durante la jornada se realizaron 275 citas de negocios, en las que se concretaron ventas por cerca de $1.287 millones, demostrando el potencial de conectar directamente a quienes ofrecen productos y servicios con las organizaciones que los necesitan.

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La jornada también contó con un espacio de networking, en el que se registraron 501 interacciones comerciales con la participación de 67 empresas vendedoras. De estos encuentros surgieron 295 contactos con posibilidades de negocio, que representan oportunidades para continuar las conversaciones y avanzar hacia futuros acuerdos comerciales.Por su parte, la muestra comercial reunió a 22 participantes, quienes generaron 342 interacciones y 116 contactos, además de ventas por $4,2 millones. A esto se sumó una feria de servicios con la participación de 10 empresas, que amplió las posibilidades de relacionamiento y acercamiento entre los asistentes.

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Comfenalco Quindío recibió, en Barcelona, España, el Premio Internacional Corresponsables, uno de los reconocimientos de referencia en Iberoamérica en materia de responsabilidad social, sostenibilidad y comunicación responsable. La distinción exalta el trabajo de la Caja con su iniciativa “Por el planeta, por nuestra gente”, seleccionada entre 791 candidaturas de 15 países.

La Caja obtuvo el galardón en la categoría Grandes Entidades Sin Ánimo de Lucro, un reconocimiento internacional a un modelo de gestión que integra la protección ambiental, la economía circular, la conservación de la biodiversidad y la educación para la sostenibilidad.

“Por el planeta, por nuestra gente” es una estrategia integral de Comfenalco Quindío que articula acciones para reducir el impacto ambiental de las operaciones institucionales y promover una cultura de corresponsabilidad con el entorno.

Entre sus principales resultados se destaca el aprovechamiento de más del 88 % de los residuos generados durante 2025, con la reincorporación de más de 321 toneladas de materiales a ciclos productivos y ahorros superiores a los $77 millones de pesos. A esto se suma la certificación Basura Cero, otorgada por ICONTEC en categoría Oro, bajo la versión 5 de la norma.

La gestión también contempla la protección de 13,6 hectáreas de áreas verdes en el Parque Soledén, la conservación de hábitats para 146 especies de aves y la implementación de energías renovables mediante la instalación de 312 paneles fotovoltaicos en la bolera del parque.

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El Punto de Empleo de la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuenta con 139 ofertas laborales dirigidas a hombres y mujeres mayores de edad, con oportunidades en diferentes áreas y perfiles ocupacionales.

Entre los cargos disponibles se encuentran: psicólogo y auxiliares de enfermería, contable y de cocina, entre otros.

Las personas interesadas en postularse pueden acercarse con su hoja de vida, en formato físico o digital, al Centro Administrativo Municipal (CAM), piso 4, de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

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En deportes, Gran victoria del Deportes Quindío como visitante 3 a 2 ante Real Cartagena en el Torneo Dimayor de la B, con dos goles de José LLoreda y uno más de Juan Pablo Ibargüen, el milagroso se impuso en el estadio Jaime Morón de la ciudad Heroica.

El conjunto cuyabro con este triunfo es líder del grupo B del cuadrangular con seis puntos y además es primero de la reclasificación con 70 unidades y crece la ilusión de los hinchas porque después de 14 años está cerca la posibilidad de ascender a la Liga Dimayor.

El próximo partido del Deportes Quindío será este sábado 7 de noviembre a las 2 de la tarde nuevamente como visitante enfrentando a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

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De otro lado. Siete jóvenes ajedrecistas de la Liga de Ajedrez del Quindío representaron a Armenia en el VII Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino, categorías impares de U-7 a U-17, realizado en Bogotá, donde obtuvieron cinco medallas: una de oro, tres de plata y una de bronce.

La medalla de oro fue obtenida por Samuel Hernández Arias, mientras que Santiago Agudelo Ramírez, Yarli Alejandra Agudelo y Andrés Camilo Soto conquistaron las tres preseas de plata. Por su parte, Juan David Ramos obtuvo la medalla de bronce.