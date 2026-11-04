¿Qué necesita Cúcuta para salvarse definitivamente del descenso?

Cúcuta aun tiene chances de llegar a los ocho / X: @Cucutaoficial.

Cúcuta Deportivo recibe a Santa Fe en el estadio General Santander, en juego por la fecha 17 de la Liga colombiana. El encuentro es vital para el equipo Motilón e incluso para Jaguares.

Tras la derrota de Jaguares este martes en su visita al Deportivo Pasto, las cuentas para que Cúcuta permanezca en la primera división son cada vez más cómodas. El equipo de la frontera tiene un margen mayor de puntos; no obstante, debe sumar la mayor cantidad posible si quiere clasificar a los cuadrangulares.

¿Qué necesita Cúcuta para permanecer en la A?

Cúcuta Deportivo podría sellar su permanencia en la A este mismo miércoles y ante su gente. El equipo Motilón se mantendrá en primera y enviará a Jaguares a la B, de no perder ante Santa Fe. Un solo punto lo mantendrá en la máxima categoría.

De hecho, un punto en los tres partidos que le restan los salvará; no obstante, de caer hoy en casa, los próximos dos duelos que le restan serán ante Junior, en Barranquilla, y, precisamente, ante Jaguares, en casa.

Cúcuta incluso podría mantenerse en primera perdiendo sus tres partidos restantes, esto siempre y cuando Jaguares no derrote a Bucaramanga en casa durante la próxima fecha.

Chicó ya está en la B

Con dos fechas por delante, Boyacá Chicó ya tiene garantizado su regreso a la segunda división del fútbol colombiano. La capital boyacense no tendrá equipos en la A durante la temporada 2027.

Cúcuta figura 11 en la tabla de posiciones con 21 puntos. Un triunfo lo acercaría al grupo de los ocho, cualquier otro resultado lo dejaría muy distante de la clasificación.