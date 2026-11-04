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04 nov 2026 Actualizado 14:02

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Liga Colombiana

Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo B tras triunfo del Qundío sobre el Real Cartagena

El equipo Cuyabro se impuso en el Estadio Jaime Morón, en un auténtico partidazo.

José Lloreda celebra uno de sus dos goles ante el Quindío / @QuindioOficial.

José Lloreda celebra uno de sus dos goles ante el Quindío / @QuindioOficial.

José Lloreda celebra uno de sus dos goles ante el Quindío / @QuindioOficial.
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Se completó la segunda fecha de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, dejando tres equipos con clara ventaja sobre el resto de sus rivales, en la búsqueda de llegar a la final del segundo campeonato del año.

En el Grupo B, Deportes Quindío tomó una ventaja considerable sobre sus otros tres rivales, sacándole cuatro puntos de diferencia a su principal perseguidor y restándole todavía dos juegos en condición de local.

Real Cartagena 2-3 Deportes Quindío

Deportes Quindío se impuso en condición de visitante 2-3 al Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón. El juego fue de varios contrastes y cerró con la visita 0-2 en el marcador, tras anotaciones de José Lloreda (8′) y Juan Ibargüen (45′).

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Para el segundo tiempo, Cartagena igualó con anotaciones de Janeth Alemán (49′) y de Fredy Montero (70′). Lloreda repitió y acabó con la ilusión de los locales, anotando el 2-3 definitivo a los 77 minutos.

Real Cundinamarca 0-0 Tigres

Real Cundinamarca, dueño del punto invisible, no pudo pasar del empate sin goles ante Tigres. El partido en el Estadio Municipal de Mosquera terminó empatado 0-0.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos.EquipoPTSPJ
1.Deportes Quindío62
2.Tigres22
3.Real Cartagena11
4.Real Cundinamarca11

Partidos de la fecha 3

Sábado 7 de noviembre

[2:00PM] Tigres Vs. Deportes Quindío

[6:10PM] Real Cartagena Vs. Real Cundinamarca

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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