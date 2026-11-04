Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo B tras triunfo del Qundío sobre el Real Cartagena

José Lloreda celebra uno de sus dos goles ante el Quindío / @QuindioOficial.

Se completó la segunda fecha de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, dejando tres equipos con clara ventaja sobre el resto de sus rivales, en la búsqueda de llegar a la final del segundo campeonato del año.

En el Grupo B, Deportes Quindío tomó una ventaja considerable sobre sus otros tres rivales, sacándole cuatro puntos de diferencia a su principal perseguidor y restándole todavía dos juegos en condición de local.

Real Cartagena 2-3 Deportes Quindío

Deportes Quindío se impuso en condición de visitante 2-3 al Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón. El juego fue de varios contrastes y cerró con la visita 0-2 en el marcador, tras anotaciones de José Lloreda (8′) y Juan Ibargüen (45′).

Para el segundo tiempo, Cartagena igualó con anotaciones de Janeth Alemán (49′) y de Fredy Montero (70′). Lloreda repitió y acabó con la ilusión de los locales, anotando el 2-3 definitivo a los 77 minutos.

Real Cundinamarca 0-0 Tigres

Real Cundinamarca, dueño del punto invisible, no pudo pasar del empate sin goles ante Tigres. El partido en el Estadio Municipal de Mosquera terminó empatado 0-0.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos. Equipo PTS PJ 1. Deportes Quindío 6 2 2. Tigres 2 2 3. Real Cartagena 1 1 4. Real Cundinamarca 1 1

Partidos de la fecha 3

Sábado 7 de noviembre

[2:00PM] Tigres Vs. Deportes Quindío

[6:10PM] Real Cartagena Vs. Real Cundinamarca